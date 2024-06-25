台灣4位高球好手前進巴黎奧運　上屆銅牌潘政琮、一姐錢珮芸領銜

▲「台灣一姐」錢珮芸。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

根據國際高爾夫總會最新世界排名，台灣的巴黎奧運女子高爾夫代表隊名單，確定由錢珮芸、徐薇淩拿下，其中徐薇淩連續2屆奧運都披上國家隊戰袍，錢珮芸則是首度參加奧運。

依照巴黎奧運高爾夫參賽規定，女子排名積分計算至6月24日為止，若世界排名在前15名外，每個國家最多2人參賽。 根據今天出爐的最新排名，「台灣一姐」錢珮芸高居世界排名第88，也是台灣唯一在百名內的球員；而徐薇淩儘管上週女子PGA錦標賽遭淘汰，但依舊排名在第161，成為台灣排名第2高的選手，因此巴黎奧運的台灣女子代表隊就由兩人取得參賽權。

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其中錢珮芸是生涯首度參加奧運，她曾透露，知道法國球場的長草都很不好處理，「但非常開心能代表台灣去參加奧運，相信過去職業生涯的經驗一定能幫助到我。」

▲徐薇淩。（圖／體育署提供）

至於徐薇淩在上屆東京奧運以第15名作收，表現不差，今年上半年表現判若兩人，3月以前世界排名一度跌到第189，沒想到從4月起強勢反彈，終於如願搶下奧運門票。

徐薇淩接受中央社記者訪問時表示，很感謝老天爺眷顧，「讓我還有機會再度披上國家隊戰袍參加奧運，過去這2個月我始終沒有放棄，每一場比賽都一桿一桿的打，就是希望能擠進五環殿堂。」

▲潘政琮 。（圖／達志影像／美聯社）

徐薇淩強調，法國的球場向來都不好打，這次比賽場地又有很多是砲台式果嶺，「當然希望今年的表現可以比東京奧運還好，選手參賽一定都會想要站上頒獎台。」

巴黎奧運高爾夫的台灣男、女代表隊名單完整出爐，男子由俞俊安、潘政琮獲得，女子則是錢珮芸、徐薇淩；上屆東京奧運潘政琮替台灣搶下史上首面奧運高爾夫銅牌。

▲台灣高球好手潘政琮。（圖／記者簡名杉攝）