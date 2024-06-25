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道奇球星克蕭左肩痠痛暫停投球一週　總教練不擔心

▲克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

▲克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

道奇賽揚名投克蕭（Clayton Kershaw）去年季後動左肩手術，因上週丟復健賽後出現左肩痠痛情況，將停止投球一週，總教練羅伯斯（Dave Roberts）卻對此不擔心。

克蕭上週四（20日）在小聯盟1A進行復健賽，主投3局失1分，送出5次三振，原定本週將再度先發，並且局數拉到4局，但現在因痠痛需跳過一次，羅伯斯表示，「這是復健過程的一部分，任何經歷過手術的人在恢復過程中都會經歷這種情況，這就是他正在經歷的情況。所以我們會讓他暫停投球，給肩膀一些時間，一週的時間不會影響太多，但我認為這能幫助他消除痠痛。」

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羅伯斯也透露，克蕭已進行核磁共振檢查（MRI），結果顯示肩膀沒有「新的問題」。他也透露等待克蕭恢復傳球後，將進行2次牛棚投球，然後再回到復健賽，取決於克蕭的感覺，以及與防護員討論後決定。

羅伯斯表示，「你經歷手術、復健、開始投球、提升球速和工作量，過程中必然會出現一些痠痛，這就是我們現在的情況，所以他做了掃描，看看是否有新的問題，結果並沒有，這就是為什麼我們感到非常安心和有信心，這只是一次小小的波折。」

關鍵字： MLB棒球道奇

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