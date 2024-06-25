大谷翔平連8戰貢獻打點刷新個人紀錄　道奇3比0擊敗白襪

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇25日（台灣時間）作客芝加哥白襪，大谷翔平扛第一棒，雖然熄火無安打且挨2K，但靠著9局上敲高飛犧牲打，連8場貢獻打點個人最長紀錄。

兩隊前6局形成投手戰，道奇7局上突破僵局，「福星」羅哈斯（Miguel Rojas）延續只要他敲安打，道奇就會贏球的傳說，這時掃出二壘安打，赫南德茲（Enrique Hernandez）也敲出二壘安打先馳得點，泰勒（Chris Taylor）擊出游擊滾地球靠游擊手失誤上壘，跑者也趁傳跑回1分，以2比0領先。

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大谷翔平第一打席遭到白襪先發左投羅切（Garrett Crochet）三振，第二打席則擊出內野滾地球，第三打席5局上又被三振，第四打席就在道奇拿下2分後，7局上選到保送本場首度上壘，不過留下殘壘。

道奇9局上由泰勒安打開路，並利用暴投、滾地球攻佔三壘，大谷翔平高飛犧牲打貢獻打點，最終道奇以3比0獲勝。

大谷翔平此戰3打數0安打，有1次保送，被三振2次，進帳1打點，打擊率.318，OPS則為1.021。賽前剛獲得生涯第9次單週MVP，此戰雖然沒有再開轟，但仍貢獻打點，連續8場比賽刷新個人紀錄。目前生涯累計495打點、194轟，接近500打點、200轟里程碑。