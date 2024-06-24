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NBA兩天王從最大敵人變隊友　詹皇曾怒推柯瑞：從我面前滾開

記者游郁香／綜合報導

兩大天王詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)將在巴黎奧運成為隊友，率美國男籃力拚5連霸。兩人曾連4年在總冠軍賽頂尖對決，堪稱對方的最大敵人，詹皇還在2018年總決賽怒嗆柯瑞「從我面前滾開」。不過雙方的關係已從敵對變成惺惺相惜，詹皇2年前曾公開表示，柯瑞是他最想合作的球員。

▲▼2018 總冠軍 G2，騎士vs勇士，詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）。（圖／路透社）

▲詹姆斯效力騎士期間，曾連4年與柯瑞爭冠。（圖／路透社）

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詹姆斯和柯瑞是2010年代最具代表性的一對「競爭對手」，兩人從2015到2018年、連4年爭奪總冠軍，柯瑞雖贏得其中3冠，但這3次他都與FMVP擦身而過。詹皇則在2016年帶領騎士上演史無前例的「1比3」大逆轉封王，讓該季73勝的勇士留下永難忘懷的陰影。

兩人最後一次在總冠軍賽對決是2018年，當時的勇士有杜蘭特(Kevin Durant)助拳，被戲稱為「宇宙勇」，詹姆斯身邊則沒了搭檔厄文(Kyrie Irving)，厄文在2017年夏天突然請求離隊。單槍匹馬的詹皇雖在那年總決賽繳出場均34分、8.5籃板和10助攻，仍難逃被橫掃的命運。

▲柯瑞與詹姆斯互噴垃圾話。（圖／CFP）

▲柯瑞與詹姆斯互噴垃圾話。（圖／CFP）

有美國唇語專家分享了兩人2018年總決賽「互噴垃圾話」的激烈場面，讓球迷重溫當年的回憶。當時柯瑞殺入禁區嘗試高拋，遭到詹姆斯封阻，柯瑞落地後想和裁判要犯規，兩人口頭上激烈交流。詹皇怒嗆，「不要在我們面前來這招，去別的地方做。」柯瑞有些挑釁地回應，「你不能讓我一下嗎？」詹皇立刻將他推開，「從我面前滾開！」

「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)見狀趕緊將搭檔柯瑞拉到一旁，隔開了兩人，但柯瑞仍不斷對著詹姆斯碎念，「我做了什麼嗎？」詹皇回說，「那不是籃球。」K湯試圖緩和場面，「老兄，別這樣。」詹皇則不領情要K湯也滾開。

▲▼NBA兩大天王詹姆斯、柯瑞。（圖／CFP）

▲詹姆斯離開騎士後，這幾年與柯瑞成了好友。（圖／CFP）

詹姆斯與柯瑞的敵對關係，在詹皇2018年夏天轉戰湖人後迅速煙消雲散，自此之後兩人各自面臨不少困境。詹皇加入湖人首季受傷勢困擾，錯過了季後賽，勇士則挑戰3連霸失利；當詹皇2020年率紫金大軍在泡泡園區奪冠時，柯瑞該季因掌骨骨折只打了5場，灣區大軍淪為西區戰績最差的球隊。

兩人曾在2021年附加賽狹路相逢，當時贏球的是詹姆斯。柯瑞2022年在不被看好之下贏得第4冠，並獲得FMVP彌補唯一缺憾。這幾年雙方已經變成惺惺相惜的好友，詹皇甚至在2022年受訪時點名柯瑞是自己最想合作的球員，引起熱議，兩人將在今夏的巴黎奧運聯手，以隊友身分一起爭奪奧運金牌。

▲▼湖人天王詹姆斯、勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯離開騎士後，這幾年與柯瑞成了好友。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇勇士柯瑞美國男籃巴黎奧運2024奧運

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