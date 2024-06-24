海神3星支援收銀　胡瓏貿、于煥亞、余純安擔任快閃店1日店長

▲海神3星胡瓏貿、于煥亞、余純安擔任球隊快閃店1日店長。（圖／海神提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

T1職籃高雄全家海神職業籃球隊Aquas Pop-up Store快閃店，23日舉辦「海是想見你」1日店長活動，「海瓏王」胡瓏貿、高雄囝仔余純安及三分射手于煥亞現身漢神巨蛋購物廣場B1特展區，吸引許多 #神隊友 在休賽季前來，場面熱鬧，3位球星並與 #神隊友 近距離互動，現場笑聲不斷。

Aquas快閃店連續第3年於漢神巨蛋購物廣場B1特展區盛大登場，即日起至30日止舉辦「海禮三重奏」、「海神尋寶趣」、「海FUN二部曲」一系列回饋優惠。

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胡瓏貿、余純安、于煥亞近日行程滿檔，前天結束籃球訓練營，隔天繼續與 #神隊友 相見歡。時不時「突襲」快閃店的余純安對Aquas Store優惠活動與結帳步驟駕輕就熟，支援收銀迅速俐落，胡瓏貿、于煥亞協助球迷購買刮刮樂、商品裝袋也有模有樣。

現場除了為球迷結帳，3位球星同時分享港都美食與季外規劃，並與 #神隊友遊戲互動。今年快閃店設置籃球電玩沙發專區，身為電玩高手的于煥亞不忘與余純安過招。于煥亞透露最喜歡的球星就是NBA金州勇士的超級球星柯瑞(Stephen Curry)，休季期間也把握機會琢磨技巧，為新球季做好準備，30日則將由吳曉謹、邱子軒、呂威霆擔任1日店長。