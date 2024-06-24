「6月狂谷」來襲！大谷翔平生涯6月合計51轟　生涯200轟也近了

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平在6月繳出超狂表現，至今累計9轟，而且在與前東家天使兩場系列賽中都轟出450英尺以上全壘打，生涯在6月128場出賽轟出51發全壘打。

去年大谷翔平轟出15發全壘打，今年進度較慢，前9場1轟，但近12場有8轟，所以累積為9轟，過去6月最少量是9轟，「6月狂谷」當之無愧。

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大谷翔平本季持續挑戰全壘打飛行距離紀錄，累計440英尺以上全壘打已經達到8支，為道奇最多，並列聯盟第二。而大谷翔平2021年起共敲出19支450英尺以上的全壘打，成為聯盟最多紀錄。

道奇將迎接與白襪三連戰，大谷翔平將繼續擔任開路先鋒，他在過去6場扛首棒的比賽中表現相當亮眼，擊出11支安打，包含4發全壘打，打擊率.458。

大谷翔平如果下一戰再轟450英尺全壘打，將成為史上首位連3場都轟450呎以上全壘打的打者，也是日本人首次連4場全壘打，大谷翔平個人最多連續場數全壘打為火腿時期的連5場。

此外，大谷翔平距離生涯200轟僅差6轟，過去生涯超過200轟的亞洲球員只有韓國秋信守218轟。本季累計97支安打，即將達成單季百安，連續4個球季、生涯第5度。若大谷翔平持續好表現拿下6月MVP的話，將是生涯第5次單月MVP，繼續堆高日本人紀錄。