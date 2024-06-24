台灣史上第1人！　霹靂舞一哥孫振取得巴黎奧運門票圓夢

▲台灣「霹靂舞一哥」孫振取得巴黎奧運門票，成為我國第一人。（圖／翻攝自IG／quake_chan）

文／中央社

台灣「霹靂舞一哥」孫振今天征戰巴黎奧運資格賽布達佩斯站，雖然最後無緣8強，但仍以總排名第10名順利搶下奧運門票，成為台灣史上第1人。

作為巴黎奧運首度新增的正式項目，霹靂舞的奧運資格賽歷經2年征戰後，從中挑選各40名的男、女子組選手，於今年5月、6月分別在中國上海和匈牙利布達佩斯同場較勁，而兩站積分加總前7名的選手，即可順利踏上五環殿堂。

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上個月帶著腳傷征戰奧運資格賽上海站，孫振必須吃止痛藥才能上場，不過他抱著「不要愧對幫自己加油的大家」心態勇於面對挑戰，最後也成功挺進8強，可惜不敵杭州亞運銅牌得主的中國選手亓祥宇，以第7名作收。

本週孫振前往匈牙利參加奧運資格賽布達佩斯站，持續力拚巴黎奧運門票，在撐過首日淘汰24名選手的考驗後，順利擠進16強，今天則於分組賽與荷蘭、烏克蘭及美國等國好手同在C組，可惜無緣出線晉級8強，以第15名作收。

▲台灣「霹靂舞一哥」孫振取得巴黎奧運門票，成為我國第一人。（圖／翻攝自IG／quake_chan）

教練蘇志鵬接受中央社採訪時表示，其實賽前壓力很大，尤其孫振才剛歷經腳傷，訓練上只能重質不重量，過程中也一度擔心他的體能狀況，所幸在國訓中心的運動科學處照護下，出發前準備狀態還不錯，「當然希望拿到門票，但真的感受到對手很強大，所以氣氛也很緊張」。

最後孫振總計兩站共拿下60分積分、總排名第10名，不過這次資格賽一共發出10張奧運參賽門票，加上規定1個國家在男、女子組項目最多只能有2名選手參賽，讓孫振最後順利擠進巴黎奧運的窄門。

▲台灣「霹靂舞一哥」孫振。（圖／翻攝自IG／quake_chan）

蘇志鵬有感而發說道，所有人都在關注霹靂舞成為奧運項目，因此希望這次孫振挺進奧運能發揮拋磚引玉的效果，「世界這麼多國家，台灣卻能進到奧運，真的很不容易，也讓外界看到台灣的霹靂舞很值得培養，甚至推廣到全民，讓更多人未來有機會代表台灣爭光」。

貫徹自己座右銘「難得活一次」，如今孫振一路的努力終於得到回報，他也透過經紀公司表示，很榮幸能夠代表台灣霹靂舞站上奧運殿堂，真的是前無古人、後無來者的紀錄，「現在我有這個機會和能力去到奧運，也是圓了小時候的一個夢想，我也會繼續加油」。