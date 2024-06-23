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迎接獅隊封王戰　陳晨威：守住勝利！不要被拋彩帶

▲▼陳晨威奪MVP。（圖／樂天桃猿提供）

▲陳晨威奪MVP。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿23日在主場以4比2擊敗富邦悍將，統一獅封王魔術數字降至M2，樂天桃猿25日將到台南獅隊主場作客，此戰連3戰致勝安打奪MVP的陳晨威霸氣喊，「能贏球就贏球，不要被拋彩帶。」

桃猿先發戰力不足，楊彬本季首次「代班」先發扛責，先發5局失2分，無關勝敗。總教練古久保健二表示，「他投得很好，4局曾考慮過換投，但他撐到5局，跟陳鴻文先發那場一樣好，下半季是否繼續先發要再看戰力，有其他投手可以調配。」

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古久保健二今天過60歲生日，賽前許願勝利當禮物成真，8局下進帳第4分保險分，他開心地鼓掌並在賽後表示，「能打越多分數越好，還好當時三壘跑者是阿立（林立），否則他以外的跑者可能跑不回來。」

桃猿即將面對獅隊封王戰，獅隊亮牌羅昂先發，問及古久保健二該場比賽先發投手，他回應，「不告訴你！」桃猿最近5連勝氣勢也很旺，古久保健二說，「對方也很拼命想要取勝，看如何維持平常心比賽，才是最重要的。」

陳晨威3局下掃二壘安打追平分，7局下同樣面對陳仕朋再敲致勝安打，周五至周日都當「勝利男神」貢獻勝利打點。他表示，「（7局下的打席）當下兩出局得點圈有跑者，比數呈現僵局，投手也不好突破，有設定攻擊位置，但一開始就2好球，於是改變打擊型態，更完整揮棒，把握住機會。」

陳晨威則說，「能贏球就贏球，盡量守住勝利，不要被拋彩帶，也許一直贏下去，我們也有機會。」對於魔術數字一直往下降，桃園仍拉出5連勝，陳晨威認為，「這種魔術數字對我們來說，是不可能任務，也不會去想要達到目標，不能輸的狀態，反而不會把壓力丟給自己，在場上正常發揮，就有贏球機會。」

關鍵字： 棒球樂天桃猿陳晨威M2MVP

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