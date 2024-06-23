高雄全家海神11戰將親授密技　籃球營基層紮根

▲海神聯手BC台灣柏釧，舉辦基層菁英籃球訓練營。（圖／高雄全家海神提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊聯手BC台灣柏釧，22日在華山國小共同舉辦「基層菁英籃球訓練營」。此次活動邀請了高雄市六所籃球重點發展小學，包括華山國小、光華國小、陽明國小、獅湖國小、龍華國小及大樹國小，共有超過120名籃球校隊成員參與。

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訓練營由海神11位本土球員親自教學，並贈送專屬雙面球衣及小禮物。透過運球、防守、傳球、進攻、投籃到敏捷訓練等一系列課程，結合趣味競賽及全場五對五技術對抗賽，讓學員在學習技術的同時，也能更深入理解籃球精神。

華山國小校長王惠玲對海神團隊及教練的支持表示感謝，並期望能將此類活動延續下去。她表示，「訓練過程中勢必要承受辛苦，海神隊是很好的學習榜樣。未來人生道路上，無論是往籃球或其他領域都能努力不懈。家長可以放心，運動的孩子不會變壞。」

松山高中出身的海神球員胡瓏貿負責傳授防守技巧。他認為，雖然防守本身可能枯燥，但透過他設計的趣味競賽，可以幫助學員保持對籃球的興趣。胡瓏貿也感謝球隊和贊助商的資源，他認為籃球營活動對他來說是一個很好的學習和傳承的機會。

這次的基層菁英籃球訓練營，不僅提供了學員們學習籃球技巧的機會，也讓他們體驗到籃球精神，並透過海神隊的指導，讓他們對籃球有更深的理解和熱愛。