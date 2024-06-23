池恩齊珍惜張育成降臨前出賽機會　曝「恩恩拐氣法」躺一下就改運

▲池恩齊。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／桃園報導

富邦悍將池恩齊6月出賽10場，單月打擊率高達4成，孔念恩、董子恩兩位「恩字輩」同梯隊友爆料他有獨特的「拐氣方式」，也跟他們有關。此外，悍將選進狀元張育成後，勢必壓縮到池恩齊出賽空間，池恩齊坦言，「不會想太多，就是珍惜出賽機會。」

池恩齊檢討9日單場4K都打到引誘球，池恩齊透露，「總教練都會提醒，必須解讀比賽，設定擊球策略，九宮格也要顧好，喜歡的球就大膽攻擊。」自從該場比賽後，連續5場先發都有敲出安打，包含16日猛打賞，前一戰也有雙安的好表現。

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富邦悍將下半季即將有超級即戰力張育成加入，若先發游擊就會「卡」住池恩齊的出賽機會，池恩齊表示，「今年一開始就告訴自己要珍惜每次機會，即使下半季會有變化也沒有想太多，只要有出賽就好好珍惜。」

孔念恩6月中回到一軍，近6場比賽都有安打，貢獻2打點。他表示，今年目標是達成生涯百安，目前45支安打，看起來有點難度，希望下半季多累積安打。董子恩近期也表現不俗，「3恩」同場先發機會增加，孔念恩、董子恩爆料，「池恩齊4K之後那場先發就敲3安打，可以問問看他怎麼『拐氣』？」

池恩齊笑言，「就是如果我當天比賽賽前躺在孔念恩或董子恩旁邊，而那天又打得不錯，隔天就繼續躺在他們旁邊，如果打不好就會自己去角落，如果又打不好，就會回到他們旁邊，之前就這樣做了，目前效果不錯。」

▲孔念恩。（圖／富邦悍將提供）