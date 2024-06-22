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三振陳文杰振臂大吼　德保拉：每個打者都難對付

▲中信兄弟德保拉。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟德保拉。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

德保拉22日本季在大巨蛋第2次登板，繳出先發8局僅失1分的好表現，領軍以2比1拿下4連勝，8局下最後一打席三振前隊友陳文杰還振臂大吼。

德保拉主投8局，用了104球，被敲5支安打，奪4次三振，僅失1分，拿下本季第3勝。總教練平野惠一表示，「今天有非常好的表現，尤其是8局下一壘有跑者處理滾地球，傳球傳得很好，幫了大忙。」德保拉則說，「很開心今天表現不錯，比賽結果也是所期望的。」

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德保拉在6局下接連挨曾子祐、陳文杰安打而掉1分，8局下兩出局最後一打席三振陳文杰振臂，他表示，「當下心情很振奮也很開心，可以拿到最後一出局數，三振投得那球投得不錯。每個打者都很難對付。」他強調，「不是因為文杰打下第一分，不管打者是誰，都想要守住那個局面。」

德保拉比賽過程中因好壞球判決往前走，他表示，「當下認為兩球都是好球，當下沒有被撿好球會生氣，但後來氣就消了，畢竟裁判也不是故意犯錯。」

德保拉前一次在大巨蛋同樣對台鋼雄鷹繳出6局失1分好投，此戰再度好投，德保拉指出，「不是因為在大巨蛋投球，因為最近身體調整好，比賽狀況都很好。當狀況不好時在哪投都一樣。」

關鍵字： 棒球中信兄弟德保拉勝場好表現

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