陳子豪連3戰炸裂！兄弟11比4擒龍　本季首次3連勝

▲猛登 。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟21日作客味全龍，猛登雖然被林智勝轟出全壘打，不過火力仍給予滿滿支援，陳子豪連3戰開轟，貢獻4打點，獲選MVP，終於達成本季首次3連勝。

江坤宇21日對戰味全龍，2局上敲出生涯第500支安打，幫助兄弟先馳得點。龍隊3局下靠本周剛升一軍的新秀張祐嘉掃出生涯首支長打攻佔得點圈，李凱威內野滾地球推進，郭天信補上安打扳平比數為1比1。

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兄弟4局上複製第2局「劇本」陳俊秀率先安打，曾頌恩選到保送，許基宏再次雙殺打，詹子賢選到保送，攻佔一、三壘，這時徐若熙對江坤宇投出觸身球保送，隨後回穩飆三振，讓兄弟留下滿壘殘壘。

兄弟前3棒前兩輪都遭到徐若熙壓制，甚至吞下5K，5局上狙擊成功，岳政華、岳東華兄弟連線，陳子豪掃二壘安打進帳超前分，1出局後曾頌恩掃出三壘線邊安打，兄弟提出挑戰成功，判定為界內落地的二壘安打。徐若熙退場，由羅華韋接替，被詹子賢狙擊，兄弟再添加1分，單局灌進4分大局，拉開至5比1。

龍隊5局下反攻，張祐銘率先安打，並靠著外野手失誤進佔二壘，再靠暴投到三壘，張祐嘉擊出內野滾地球，跑回1分。6局下，郭嚴文帶頭安打，林智勝這時轟出兩分砲，相隔288天再開轟，將比分追近至4比5。

龍隊牛棚找不到控球準心，7局上陳禹勳連兩保送後，劉昱言接替又連投保送，讓兄弟擠回1分，再換吳君奕守住戰局。兄弟8局上靠岳政華三壘安打後，岳東華獲得保送，陳子豪轟出左外野全壘打，一口氣進帳3分，許基宏又補上兩分砲，拉開至11比4。

兄弟先發投手猛豋投6局，用了108球，包含68顆好球，被敲6安打包含1轟，奪8次三振，失4分有3分責失，本季第7勝入袋。兄弟全場14支安打，陳子豪連3戰開轟追平林安可暫居聯盟第二，單場貢獻4打點，曾頌恩兩安打，貢獻2打點，許基宏開轟貢獻2打點，詹子賢也進帳2打點。

▲中信兄弟陳子豪。（圖／中信兄弟提供）