國泰女籃超狂31連霸　FMVP凱拉回澳洲說服隊友來台打球

▲國泰女籃31連霸，隊長黃凡珊將今年的冠軍獎盃獻給國泰人壽董事長熊明河。（圖／國泰提供）

記者游郁香／綜合報導

國泰女籃本季贏得隊史WSBL第18冠，銜接社甲聯賽時期的13連霸，正式將隊史紀錄推升至31連霸。今年最重要的功臣之一、季中加盟的洋將凱拉，因隨澳洲國家隊備戰奧運，沒能出席20日的感恩晚宴，她特地錄製影片與隊友同歡，大讚來台打球是非常棒的經歷，正在努力說服其他澳洲隊友來台。

回顧今年賽季，國泰女籃的奪冠之路並不順遂，開季前兩個階段只打出7勝5敗的戰績，期間還一度苦吞3連敗。直到季中隨著洋將的加入，加上本土球員狀態升溫，球隊在後面三個階段打出16勝2敗的強勢表現，最終成功衛冕。

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國泰女籃今年最重要的功臣之一、季中加盟的洋將凱拉，目前正隨澳洲國家隊備戰奧運，無法到場參與晚宴，不過她仍錄製影片，越洋與台灣的隊友們同歡。凱拉表示，「很感謝球隊的每一個人，對我跟我的家人如此友善，在台灣打球是一段非常棒的經歷，我回到澳洲之後不停說服我在當地的隊友，到台灣打聯賽。」

▲國泰女籃球員在感恩晚宴上同歡。（圖／國泰提供）

凱拉在例行賽出賽12場，繳出場均17.3分、11.6籃板的雙十成績單。到了總冠軍賽的4場比賽，更貢獻17.8分、16.5籃板和2.3阻攻，率隊封后的同時，她也奪下冠軍賽最有價值球員。

凱拉的加盟不只轉換成戰績上的成長，對本土球員也有正面影響，總教練鄭慧芸表示，「凱拉在團隊中展現了優秀領導者的風範，在她加入之後，除了隊內訓練時，球員身體碰撞的強度提升，場上溝通、討論的聲音也在她的帶動下變得更多，壯大了團隊的向心力。」

在封王戰攻下全隊最高19分的黃鈴娟也提到，「和凱拉一起打球有種說不出的自在感，她總是抱持著積極熱情的態度，也會分享她在澳洲國家隊的實戰經驗給我們，不管是心態還是技術，我都從他身上學到很多。」

談到自己今年的表現，即將「奔三」的黃鈴娟則坦言，「今年我給自己70分，未來還有30分的進步空間，畢竟加入甲組已經六年，在球隊當中年紀也不算小，在球隊和國家隊都累積了許多經驗，所以我覺得我有肩膀去承擔更多責任，讓教練和隊友更信任我。」

跟黃鈴娟同時入隊，同樣身為隊上中生代球員的陳薇安也表示，「賽季開始的時候我就告訴自己必須承擔更多的責任，不管是得分、幫助隊友、幫助團隊，都需要做的更多，表現得更穩定一點。」