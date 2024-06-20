領航猿球迷「反應援」後3連敗！林書緯：現在是我們坐在這邊

▲國王林書緯。（圖／PLG提供）

記者簡名杉／桃園報導

新北國王林書緯今(20)晚在總冠軍賽第五戰拿下17分、7助攻、4抄截，幫助國王力克桃園璞園領航猿，摘下隊史首冠，狠狠打了不看好他的酸民一巴掌，他在總冠軍賽第二戰客場比賽時，全場猿迷對他的「反應援」，似乎成了他的動力，他今天指出，在「反應援」後，領航猿吞下三連敗，自己從小就承擔這樣的壓力，也習慣克服這樣的情況，他更霸氣指出，「現在是我們坐在這邊！」

「每個人都要為自己做的決定，所產生的結果負責！」林書緯說，並表示在第二戰被全場球迷高喊名字「反應援」之後，球隊拿下3連勝，他透露自己從小就一直承擔這樣的壓力，自己努力克服並反擊這些情況，也相信自己能夠反彈，最後幫助整個球隊拿下比賽勝利。

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跟哥哥林書豪一起摘下冠軍，林書緯指出他沒有跟林書豪一起在職業球隊同隊過，能夠一整年每天看到哥哥，兩人一起練球，會是他很難忘的回憶，林書緯強調，今年球隊克服了很多不好的狀況，一起拿下這座冠軍，他會這輩子都銘記在心。

林書豪則強調，這座冠軍所獲得的成就感，是在他籃球生涯當中非常高的時刻之一，他表示不會拿這座冠軍跟自己高中時拿下的州冠軍、NBA時期在多倫多暴龍隊拿到的冠軍相比，但這座冠軍是他人生最印象深刻的冠軍，「我們真的是靠團隊贏下這座冠軍，我超感動，永遠不會忘記！」