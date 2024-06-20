LLB亞太賽台灣0比10輸韓國無緣爭冠　22日與印尼爭季軍

▲世界少棒聯盟(LLB) 50/70組賽事，台灣以0比10輸韓國 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

在日本成田舉行的世界少棒聯盟(LLB) 50/70組(Intermediate 50/70)的賽事，台灣代表WHB世界棒球聯盟隊今天(20日）在四強賽事面對火力強大的韓國隊，無奈打線遭到封鎖，加上昨日受限中日大戰後投手隔場限制，無法有效壓制對手，最終六局以0比10落敗，只能於22日上午與印尼爭季軍。

去年LLB 50/70組亞太暨中東區冠軍是由韓國代表拿下，本次代表韓國的西首爾地區，自預賽開始，每場得分都超過2位數，且在投手群一分未失的情況下陸續擊敗同組的香港、中國、印尼..等隊，目標強勢衛冕。

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對於台灣代表WHB世界棒球聯盟隊來說，要突破亞太區，面對韓國這場硬仗勢必要挺過。

開賽初期雖然一局上被韓國先馳得點，先發投手孫佐還是有效將比分控制在1分差，但是關鍵的四、五局被韓國連續安打，造成大局，將比數擴大到差8分，台灣隊打擊遭到對方投手壓制，全場只擊出2支安打，因此六局下被韓國隊再攻下兩分，比賽終場台灣隊以0比10在六局被提前結束。

面對強敵韓國，台灣隊總教練林威宏表示：「賽前就知道這場硬仗不好打，也有提醒選手抱持著平常心面對，但開賽後對手發揮比較好，攻勢串聯，可惜最終沒有贏下比賽勝利。後天將對上印尼，全隊將全力搶勝。」

本次WHB世界棒球聯盟隊是於5月份剛結束的TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽中拿下冠軍，進而代表台灣出賽。

總教練林威宏說：「這次日本比賽的經驗對於這些社區棒球的孩子來說非常難得，透過賽事了解自己還有哪些不足的地方，之後回去加強，未來無論是否要再往更高層級挑戰，希望這次賽事中孩子們學習到的經驗，成為他們未來的養分，繼續成長。」