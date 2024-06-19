溜馬61億頂薪續約冠軍前鋒　季中才來就率隊重返睽違10年東冠

After January trade, Pacers held confidence in their relationship with agents Todd Ramasar and Jaafar Choufani of @Lifesportsagncy and trusted that Siakam had a sincere interest in staying long-term. https://t.co/XFn3EuyzxO — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 19, 2024

記者游郁香／綜合報導

溜馬今年打進睽違10年的東區冠軍賽，季中才被網羅入隊的2019年冠軍前鋒西亞卡姆(Pascal Siakam)扮演關鍵角色，他與印第安納一哥哈利伯頓(Tyrese Haliburton)迅速培養出默契，且例行賽與季後賽表現都十分穩健，溜馬今(19)晚傳出已與西亞卡姆達成一紙4年1.895億美元(約61.3億台幣)的頂薪合約。

▲西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

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《ESPN》權威記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)率先披露，溜馬已與前場主力西亞卡姆達成4年合約協議，價碼為1.895億美元，這紙頂薪合約不包括球隊或球員選項，待自由市場開啟後，雙方就能正式簽約。

現年30歲的西亞卡姆2度入選全明星賽，生涯前7.5季都效力暴龍，今年季中透過交易來到溜馬，打了41場例行賽，場均能砍21.3分、7.8籃板和3.7助攻；季後賽表現也相當出色，幫助印第安納挺進睽違10年的東區冠軍賽，他共打了17場，繳出場均21.6分、7.5籃板和3.8助攻。

▲溜馬少主哈利伯頓。（圖／CFP）

溜馬現在能確保兩大核心哈利伯頓與西亞卡姆未來4年將繼續聯手爭冠，少主哈利伯頓去年簽下5年2.6億美元(約84.2億台幣)的合約，這份新合約將在2024-25賽季開始生效，直到2028-29賽季才到期。

以下為西亞卡姆的合約細節：

2024-25賽季：4230萬美元

2025-26賽季：4568.4萬美元

2026-27賽季：4906.8萬美元

2027-28賽季：5245.2萬美元