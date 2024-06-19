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台北野馬下季開始找本土　GM周映洲：分站冠軍加強選手韌性

▲TAT開賽記者會、「魔獸」霍華德。（圖／記者簡名杉攝）

▲TAT開賽記者會，台北野馬總經理周映洲(右一)。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

今年新創立的TAT亞洲巡迴賽，因日前宣布「魔獸」霍華德(Dwight Howard)成為聯盟股東陣容，並加盟台北野馬，而開始引人注目，而其中唯一一支代表台灣的球隊台北野馬，目前球員陣容都以華裔球員為主，總經理周映洲指出，本季因為溝通、適應等問題，會先以華裔為主，明年賽季就會開始招攬台灣的本土球員。

對於球隊的陣容，周映洲解釋，因為目前球隊都在海外打球，加上隊中有各式國籍的球員，華裔陣容加入能直接以英文對話，不用翻譯就能溝通，所以本季都會先以華裔球員為主。

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不過周映洲也說，台灣兩大職籃聯盟PLG、T1現在開始慢慢飽和，台灣球員應該會尋求更多其他舞台，所以下賽季開始就會招募台灣的本土選手。

目前TAT的賽制是分站冠軍，每一站都會有一座冠軍出爐，周映洲認為這個賽制對球員來說是不錯的磨練，「每一站都有冠軍賽、每一站都有冠軍，即便賽事再短，每次準備、輸贏都會很認真，輸掉冠軍的氣氛是很糟糕的，大家會想趕快在下次復仇，如果是一般的整個賽季可能要等明年，我們這個賽制，下個月就有機會，我覺得在訓練選手意志力跟韌性上會有很棒的成效。」

周映洲透露下一站會從7月1日於中國河南鄭州展開，「魔獸」霍華德將會跟庫克(Quinn Cook)一同亮相，而「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)則會等到7月底的台北站才會加入，另外周映洲同時指出，其他球隊目前同樣有尋找NBA球員的規劃，但他笑說不能替別隊公布，也不確定何時會加入。

關鍵字： 台北野馬TAT魔獸周映洲

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