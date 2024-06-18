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陳子豪炸裂本季第10轟　兄弟9比2勝悍將

▲▼陳子豪。（圖／中信兄弟提供）

▲陳子豪。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟18日回到洲際主場迎戰富邦悍將，首局就靠陳子豪本季第10轟打出氣勢，最終以9比2獲勝。

兄弟1局下就靠陳子豪開轟先馳得點，本季第10轟出爐，魏碩成1局下一度面對滿壘危機順利化解。高國麟4局上敲安打為悍將開路，陳真選到保送，兩出局後李宗賢適時安打追平比數。王勝偉跑出內野安打填滿壘包，不過留下殘壘。

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陳子豪4局上因投手超時而獲得四壞保送，張志豪掃安打攻佔得點圈，董子恩傳球失誤，被攻下超前分。江坤宇擊出高飛犧牲打添加1分，高宇杰擊出左外野安打再下一城，以4比1領先。

兄弟6局下由陳琥登板，控球找不到準心連投3保送退場，蔡齊哲登板，僅讓王勝偉敲高飛犧牲打被追回1分，這1分算在陳琥帳上。7局下兄弟持續進攻，岳政華敲安打，陳俊秀獲得保送，陳子豪掃出深遠二壘安打清壘追加2分，拉開至6比2。

兄弟8局下攻勢再起，江坤宇保送，高宇杰敲出二壘安打，岳政華敲出安打再下一城，岳東華擊出滾地球也有1打點，逼得悍將再度換投，藍愷青退場。賴智垣登板也遇到亂流，詹子賢挨觸身球保送，陳俊秀高飛犧牲打添加1分，兄弟單局進帳3分，最終以9比2獲勝。

兄弟全場11支安打，陳子豪雙安包含1轟，貢獻3打點，高宇杰、岳政華埋伏在後段棒次連線，都敲2安打，各進帳1打點。魏碩成主投5局，被敲6安打，失1分，奪本季第3勝。蔡齊哲關鍵時刻穩住戰局，獲頒MVP。

▲▼中信兄弟左投魏碩成。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟左投魏碩成。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 棒球中信兄弟陳子豪富邦悍將勝利

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