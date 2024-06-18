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魔獸明「線上」親揭招攬的NBA球星　德古拉期待「雙塔」合體

▲▼魔獸霍華德19日將在線上與媒體見面。（圖／臺灣野馬提供）

▲魔獸霍華德19日將在線上與媒體見面。（圖／臺灣野馬提供）

記者游郁香／綜合報導

TAT亞洲巡迴賽台北站記者會將在明（19）日上午10點30分登場，臺灣野馬隊總教練克里斯（Chris Gavina）與球員德古拉（Samuel Deguara）、卡巴諾特（Alex Cabagnot）、鍾義仁今（18）日上午已抵達台灣，球員兼老闆的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）明日也將在線上與媒體見面，德古拉相當期待與魔獸的「雙塔」合體。

野馬隊總教練克里斯率領3名球員來台，他曾擔任上季T1聯盟台中太陽的總教練，對於能再次來台相當開心，「球季結束後，我一直都很想再回來，沒想到這麼快又有機會踏上這美麗的寶島，很想念在這裡的一切！」

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台籍華裔球員鍾義仁則表示，回台灣打職業聯賽一直都是他的願望，很高興這次能代表野馬來參加TAT亞洲巡迴賽台北站，甚至還有機會與NBA球星同台，對他來說是夢想成真。

▲臺灣野馬宣布「魔獸」霍華德加盟。（圖／臺灣野馬提供）

▲臺灣野馬宣布「魔獸」霍華德加盟。（圖／臺灣野馬提供）

曾打過PLG與T1的洋將德古拉也再度回到台灣，「台灣是我打過最久的職業聯賽，很開心能又再回到這裡與老朋友跟球迷們見面。」德古拉更期待與隊友霍華德聯手，「我們上季在T1有遇過，當時就見識過霍華德的厲害身手，現在能有機會跟他同隊真的感覺非常特別，很期待和他一起打球！」

身兼球隊老闆、聯盟股東的前NBA巨星「魔獸」霍華德明天記者會將以視訊方式現身，屆時還將公布自己招募的NBA球員，這名神秘好手的身分昨晚已揭曉，正是擁有兩枚NBA總冠軍戒指，分別在金州勇士、洛杉磯湖人都拿下冠軍殊榮的庫克(Quinn Cook)。

▲▼庫克。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA生涯兩度奪冠的庫克，確定將接受魔獸霍華德招募來台打球。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞洲巡迴賽The Asian TournamentTAT魔獸霍華德

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