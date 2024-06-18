奧運資格被詹詠然擠掉關IG？　吳芳嫺首回應替詹皓晴緩頰

▲詹皓晴與吳芳嫺。（圖／詹皓晴提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇好手詹皓晴上周「捨棄」原搭檔吳芳嫺，選擇提報使用傷後保護排名的親姊姊詹詠然為巴黎奧運女雙搭檔，隨後吳芳嫺被發現關閉了個人Instagram，不少人替她抱屈；對此她今日在臉書發文澄清，關IG純屬私人因素，與此次事件無關，雖然內心有些失落，但她也替詹皓晴緩頰，給出學姐沒選她的可能原因。

世界女雙排名第28的詹皓晴，透過綜合排名取得巴黎奧運參賽權，她上周向網協提出搭檔人選，正是使用「傷後保護排名」的親姊姊詹詠然，兩人將3度攜手在奧運賽場搭檔出擊。

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▲吳芳嫺。（圖／大專體總提供）

詹皓晴原本的搭檔吳芳嫺遭到捨棄，隨後有人發現吳芳嫺關閉了個人IG，引來各種揣測；對此吳芳嫺今日在臉書發文回應，開頭就先替詹皓晴緩頰，「關於未能參加奧運，詹皓晴學姐若選擇我作為搭擋一同參賽，極有可能會因兩人排名相加未能入選雙打名單。」

吳芳嫺說，「感謝大家為我打抱不平，雖然與奧運資格擦身而過，心中難免有點失落，但這也是我前進的動力。我會繼續在巡迴賽上努力，爭取下一屆奧運的資格，謝謝大家的支持。先預祝所有中華隊的隊員都能取得佳績。」

吳芳嫺也提到，關閉IG純屬私人因素，與此次事情無關，「現在才解釋也是因為近期沒有用社群媒體（FB半年前就沒有使用），這幾天都專注於比賽所以沒有看新聞，直到朋友提起才知道此事，謝謝大家的關心。」

▲詹詠然。（圖／記者杜奕君攝）