張育成當「狀元郎」　葉總談游擊砲樣本

▲張育成。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

張育成確定今年返台選秀成為富邦悍將狀元，味全龍總教練葉君璋認為對台灣會有很大的幫助，也提到年紀漸大加上受傷等影響，在美國競爭力大的環境生存不易。

今年中職選秀震撼彈於18日揭曉，張育成宣布返台選秀，握有狀元籤的悍將開出有誠意的合約網羅他。味全龍總教練葉君璋表示，「他回來有很大的幫助，的確是很有能力的打者，曾在印地安人（守護者隊前身）與他在一起三、四年時間，他一直是很自律的球員，場上表現更是大家有目共睹，希望能保持健康狀態。」

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張育成與光芒簽小聯盟合約，今年春訓受傷後錯失開季大聯盟的機會，3A復出又在守備時與隊友相撞受傷，在此時間點決定結束美職生涯。葉君璋坦言，「他最近幾年常常受傷影響，在美國的競爭環境下無法如他所願，在台灣有一點傷還可以維持好表現，但在美國難度很高。加上年紀越來越大，沒有出賽給球迷看，心裡也會有說不出的感覺。」美職人才濟濟，葉總認為，不要說少打10場，僅少打5場就會有別人頂替，台灣相對競爭不那麼激烈。

張育成是台灣少見身材高大的游擊砲，葉總坦言，「台灣不是沒有這樣的人才，而是我們通常不會這麼做。」他回憶過去讓高國麟、拿莫・伊漾守過游擊，常常一失誤就有他們不適合守游擊的意見，葉總表示，「在台灣沒有足夠時間讓他們成長，環境不一樣，思維也不同，但慢慢地有樣本出現，或許就會有所不同。」