張育成有望簽複數年約　月薪破200萬創中職史上第一

▲張育成。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

「國防部長」張育成確定返台選秀，握有狀元籤的富邦悍將一直與他保持聯繫，有機會談妥月薪破新台幣200萬的史上最高紀錄。

張育成旅美後返台，近年因大大小小傷勢影響到大聯盟出賽機會，今年從光芒出發後，又兩度受傷，近期才開始復健賽，悍將展現誠意與他討論合約，確定將返台選秀。

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據了解，張育成有機會獲得年薪高達80萬美元（約新台幣2,560萬元），換算月薪超過200萬元。目前實領月薪破百萬的球員只有林智勝、王維中、江少慶，張育成將破最高月薪紀錄。

過去擁有大聯盟資歷的旅外球員歸國都拿下複數年約，張育成也有機會比照，郭泓志2013年加盟統一獅，當時是簽了3年複數年合約，不含激勵獎金為3480萬元，合約總值打破陳金鋒旅美歸國3年3000萬合約的紀錄。

王維中2020年加盟味全龍，簽下5年3個月的合約，合約總值近208萬美元（約新台幣6052萬），月薪超過百萬。去年樂天桃猿與林子偉簽約為4.5個月複數年合約，總額3100萬元，月薪要加獎金才會超過百萬。

張育成今年跟光芒簽下小聯盟合約月薪3.6萬美元（約台幣113.23萬）、若升上大聯盟年薪將達到100萬美元，季中選秀返台所獲得的合約接近大聯盟條件。