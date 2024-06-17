運動雲

>

郭泓志22日降臨道奇球場？　航空公司聯手道奇轟出致勝一擊

體育中心／綜合報導

前道奇隊台灣左投郭泓志將在美國時間6月21日（台灣22日）重回道奇球場？

星宇航空今天（台灣時間17日)今天在社群平台上宣布，「美國時間6月21日，星宇航空將與傳奇神秘嘉賓，降臨道奇球場，敬請期待...」。

在IG上則用英文寫著，「與@dodgers合作，我們將從台灣帶來一個傳奇來到有史以來第一個星際之夜！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在影片中，可以看見背號「56」的「KUO」的球衣，很明顯推測就是台灣左投郭泓志。

▲郭泓志將重回道奇球場？ （圖／翻攝自星宇航空臉書）

▲郭泓志將重回道奇球場？ （圖／翻攝自星宇航空臉書）

道奇隊在美國時間6月21日將是在主場出戰天使隊，兩隊3連戰系列賽的第一戰。

郭泓志在1999年加盟道奇隊，2005年升上大聯盟，是第4位在美國大聯盟出賽的台灣球員，2006年大聯盟出賽28場有1勝5敗、2007年8場出賽中有6場先發，戰績1勝4敗。2008年42場出賽只有3埸先發，有5勝3敗。

他在2009年起專任牛棚，35場出賽2勝0敗14中繼、2010年扛下終結者，出賽56場有3勝2敗21中繼12救援成功；2011年40場出賽1勝2敗3中繼。生涯共在道奇隊有13勝17敗13救援55中繼、防禦率3.73。

道奇傾向不與郭泓志續約。(圖／達志影像／美聯社)

▲郭泓志。(圖／達志影像／美聯社)

關鍵字： MLB棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

前統一獅打擊教練柏安力車禍中喪生　享壽61歲

前統一獅打擊教練柏安力車禍中喪生　享壽61歲

快訊／柯敬賢75萬美元加盟道奇　創旅美台灣外野手最高身價

快訊／柯敬賢75萬美元加盟道奇　創旅美台灣外野手最高身價

快訊／大谷翔平本季第2次雙響砲　祈禱山本由伸早日康復

快訊／大谷翔平本季第2次雙響砲　祈禱山本由伸早日康復

魔獸暴雷招募湖人冠軍搭檔！有望在台看到NBA球星聯手獻技

魔獸暴雷招募湖人冠軍搭檔！有望在台看到NBA球星聯手獻技

大谷翔平遠距離全壘打締紀錄　貝茲骨折有望代班首棒「努力彌補」

大谷翔平遠距離全壘打締紀錄　貝茲骨折有望代班首棒「努力彌補」

快訊／魔獸招募的神秘球星是他　兩屆NBA冠軍控衛庫克將來台打球

快訊／魔獸招募的神秘球星是他　兩屆NBA冠軍控衛庫克將來台打球

中職新人測試128人參加！張育誠開轟　張育成是偶像沾光

中職新人測試128人參加！張育誠開轟　張育成是偶像沾光

高國豪再戰大嫂！被嗆「應向妻坦承所作所為」不忍了：擺明要搞事

高國豪再戰大嫂！被嗆「應向妻坦承所作所為」不忍了：擺明要搞事

快訊／國王冠軍賽最大危機！　林書豪G4開打前赴醫治療

快訊／國王冠軍賽最大危機！　林書豪G4開打前赴醫治療

黃潮來襲！兄弟大巨蛋3戰吸引近7萬人寫紀錄　總收入7300萬

黃潮來襲！兄弟大巨蛋3戰吸引近7萬人寫紀錄　總收入7300萬

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

熱門新聞

前統一獅打擊教練柏安力車禍中喪生　享壽61歲

快訊／柯敬賢75萬美元加盟道奇　創旅美台灣外野手最高身價

快訊／大谷翔平本季第2次雙響砲　祈禱山本由伸早日康復

魔獸暴雷招募湖人冠軍搭檔！有望在台看到NBA球星聯手獻技

大谷翔平遠距離全壘打締紀錄　貝茲骨折有望代班首棒「努力彌補」

快訊／魔獸招募的神秘球星是他　兩屆NBA冠軍控衛庫克將來台打球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前統一獅打教柏安力因車禍逝世

2快訊／柯敬賢75萬美元加盟道奇

3快訊／大谷翔平連兩打席開轟

4魔獸暴雷招募湖人冠軍搭檔來台！

5大谷翔平遠距離全壘打締紀錄

最新新聞

1郭泓志22日降臨道奇球場？

2李愷諺季後賽爭冠　吞20顆止痛藥！

3紅襪單場9盜破隊史紀錄

4阿隆索5打點！　助大都會5連勝

5水手大勝遊騎兵　坐穩美西龍頭

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366