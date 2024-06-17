郭泓志22日降臨道奇球場？　航空公司聯手道奇轟出致勝一擊

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前道奇隊台灣左投郭泓志將在美國時間6月21日（台灣22日）重回道奇球場？

星宇航空今天（台灣時間17日)今天在社群平台上宣布，「美國時間6月21日，星宇航空將與傳奇神秘嘉賓，降臨道奇球場，敬請期待...」。

在IG上則用英文寫著，「與@dodgers合作，我們將從台灣帶來一個傳奇來到有史以來第一個星際之夜！」

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在影片中，可以看見背號「56」的「KUO」的球衣，很明顯推測就是台灣左投郭泓志。

▲郭泓志將重回道奇球場？ （圖／翻攝自星宇航空臉書）

道奇隊在美國時間6月21日將是在主場出戰天使隊，兩隊3連戰系列賽的第一戰。

郭泓志在1999年加盟道奇隊，2005年升上大聯盟，是第4位在美國大聯盟出賽的台灣球員，2006年大聯盟出賽28場有1勝5敗、2007年8場出賽中有6場先發，戰績1勝4敗。2008年42場出賽只有3埸先發，有5勝3敗。

他在2009年起專任牛棚，35場出賽2勝0敗14中繼、2010年扛下終結者，出賽56場有3勝2敗21中繼12救援成功；2011年40場出賽1勝2敗3中繼。生涯共在道奇隊有13勝17敗13救援55中繼、防禦率3.73。

▲郭泓志。(圖／達志影像／美聯社)