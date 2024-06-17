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巴黎奧運、帕運4大平台都看得到！為台灣健兒加油

▲巴黎奧運轉播記者會，奧運、帕運好手共襄盛舉。（圖／體育署提供）

▲巴黎奧運轉播記者會，奧運、帕運好手共襄盛舉。（圖／體育署提供）

記者簡名杉／台北報導

2024年奧林匹克運動會及帕拉林匹克運動會將於7月26日至8月11日與8月28日至9月8日於法國巴黎舉辦，教育部體育署今(17)日攜手愛爾達科技股份有限公司、中華電信、公共電視台及中華電視公司召開聯合轉播記者會，教育部張廖萬堅政務次長、中華奧林匹克委員會林鴻道主席及教育部體育署鄭世忠署長均親臨致意，並邀請到本屆奧運選手王齊麟、李洋、林昀儒及黃筱雯，帕運選手田曉雯、林姿妤及曾隆輝等多名選手一同出席站台。

近年來台灣運動選手在世界舞台爭金奪冠，中華隊於2020東京奧運，創下2金4銀6銅的佳績，而2020東京帕運也拿下了1面銅牌的榮耀。目前台灣於奧運已取得13種類46席參賽資格，帕運也已取得4種類10席次參賽資格，將持續全力爭取台灣最大量參賽資格之運動種類及席次。

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國內對於各項運動賽事關注的人口逐漸增多，體育署除整備代表團的組團參賽事務外，為維護國內民眾的觀賽權益，在教育部運動發展基金支持下，將同步安排電視及網路進行實況轉播。

本屆奧運及帕運由愛爾達取得轉播總代理，並與公共電視及華視合作，橫跨四大平台【奧運部分，IPTV平台：中華電信MOD愛爾達體育1-4台（2個4K超高畫質頻道）、網路OTT平台：Hami Video+ELTA.TV愛爾達電視，愛爾達體育1-4台，愛爾達奧運1-9台；無線電視(有線電視必載)：公視主頻、公視3台、及華視主頻。帕運部分，IPTV平台: 中華電信MOD愛爾達體育1-4台；OTT平台Hami Video、ELTA.tv愛爾達電視；無線電視(有線電視必載) 華視系列頻道、公視系列頻道。】進行轉播，另賽事新聞及宣導與至少15家媒體頻道合作露出。

體育署與電視媒體攜手合作，期望透過超過2,500小時的轉播服務，與國人一同見證國內優秀運動選手的精采表現。透過電視網路同步直播，盼能增加國人對於體育事務、運動選手們的關注，並持續提升我國體育賽事收視人口，成為選手們最堅實的後盾，讓全民收看轉播，一起為中華隊加油。

關鍵字： 奧運帕運愛爾達體育署

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