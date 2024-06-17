新人測試會連魔鷹都來看　洪總：觸身球很常見

▲台鋼雄鷹由總教練洪一中帶領一軍教練團、球探觀看新人測試 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者歐建智／新北報導

中華職棒新人測試會，台鋼雄鷹由總教練洪一中帶領一軍教練團、球探都到新莊棒球場觀看，連洋砲魔鷹都跑去看，洪一中對於測試會的整體實力表示：「每年都差不多，人數眾多，實難一一審視。」

台鋼雄鷹15日、16日在新莊球場出戰富邦悍將，明天在天母有比賽，20日及21日在桃園對戰樂天桃猿，22日及23日在台北大巨蛋主場對中信兄弟，今天全隊留在北部。

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洪一中表示，測試會每年都差不多，人數眾多很難每一個人都看，最主要還是聽取球探的報告，因為從測試會的角度看，並不能完全準確評估球員，從場邊觀看並不能清楚看出球員的實力。

▲中華職棒新人測試會，台鋼雄鷹總教練洪一中 。（圖／中華職棒提供）

測試會有3位日籍選手參加，洪一中對左打的豐島顯以及23歲的左投藤木琉悠，特別有印象，左投藤木琉悠是側投，雖然球速最快只有127公里，但實力還算不錯。

有些投手在測試會中投出許多保送和觸身球，洪一中覺得這是很常見的現象，各國的測試會都有這種情況，因為選手都希望在測試會中盡全力，以求被挑選的機會。

洪一中表示，「被挑中的機會並不高，台灣的範圍小，好的選手很難藏住，球探報告已經包括了這些資訊。」

台鋼雄鷹在成軍有自辦測試會，今年沒有舉辦，洪一中表示，今年選秀會時間比較近，還有很多補賽，沒有時間再自辦測試會。

▲中華職棒新人測試會，台鋼雄鷹教練團 。（圖／中華職棒提供）