運動雲

>

新人測試會連魔鷹都來看　洪總：觸身球很常見

▲台鋼雄鷹由總教練洪一中帶領一軍教練團、球探觀看新人測試 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹由總教練洪一中帶領一軍教練團、球探觀看新人測試 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者歐建智／新北報導

中華職棒新人測試會，台鋼雄鷹由總教練洪一中帶領一軍教練團、球探都到新莊棒球場觀看，連洋砲魔鷹都跑去看，洪一中對於測試會的整體實力表示：「每年都差不多，人數眾多，實難一一審視。」

台鋼雄鷹15日、16日在新莊球場出戰富邦悍將，明天在天母有比賽，20日及21日在桃園對戰樂天桃猿，22日及23日在台北大巨蛋主場對中信兄弟，今天全隊留在北部。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪一中表示，測試會每年都差不多，人數眾多很難每一個人都看，最主要還是聽取球探的報告，因為從測試會的角度看，並不能完全準確評估球員，從場邊觀看並不能清楚看出球員的實力。

▲中華職棒新人測試會，台鋼雄鷹總教練洪一中 。（圖／中華職棒提供）

▲中華職棒新人測試會，台鋼雄鷹總教練洪一中 。（圖／中華職棒提供）

測試會有3位日籍選手參加，洪一中對左打的豐島顯以及23歲的左投藤木琉悠，特別有印象，左投藤木琉悠是側投，雖然球速最快只有127公里，但實力還算不錯。

有些投手在測試會中投出許多保送和觸身球，洪一中覺得這是很常見的現象，各國的測試會都有這種情況，因為選手都希望在測試會中盡全力，以求被挑選的機會。

洪一中表示，「被挑中的機會並不高，台灣的範圍小，好的選手很難藏住，球探報告已經包括了這些資訊。」

台鋼雄鷹在成軍有自辦測試會，今年沒有舉辦，洪一中表示，今年選秀會時間比較近，還有很多補賽，沒有時間再自辦測試會。

▲中華職棒新人測試會，台鋼雄鷹教練團 。（圖／中華職棒提供）

▲中華職棒新人測試會，台鋼雄鷹教練團 。（圖／中華職棒提供）

關鍵字： 中職棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

前統一獅打擊教練柏安力車禍中喪生　享壽61歲

前統一獅打擊教練柏安力車禍中喪生　享壽61歲

快訊／大谷翔平本季第2次雙響砲　祈禱山本由伸早日康復

快訊／大谷翔平本季第2次雙響砲　祈禱山本由伸早日康復

快訊／柯敬賢75萬美元加盟道奇　創旅美台灣外野手最高身價

快訊／柯敬賢75萬美元加盟道奇　創旅美台灣外野手最高身價

魔獸暴雷招募湖人冠軍搭檔！有望在台看到NBA球星聯手獻技

魔獸暴雷招募湖人冠軍搭檔！有望在台看到NBA球星聯手獻技

大谷翔平遠距離全壘打締紀錄　貝茲骨折有望代班首棒「努力彌補」

大谷翔平遠距離全壘打締紀錄　貝茲骨折有望代班首棒「努力彌補」

高國豪再戰大嫂！被嗆「應向妻坦承所作所為」不忍了：擺明要搞事

高國豪再戰大嫂！被嗆「應向妻坦承所作所為」不忍了：擺明要搞事

快訊／國王冠軍賽最大危機！　林書豪G4開打前赴醫治療

快訊／國王冠軍賽最大危機！　林書豪G4開打前赴醫治療

黃潮來襲！兄弟大巨蛋3戰吸引近7萬人寫紀錄　總收入7300萬

黃潮來襲！兄弟大巨蛋3戰吸引近7萬人寫紀錄　總收入7300萬

中職新人測試128人參加！張育誠開轟　張育成是偶像沾光

中職新人測試128人參加！張育誠開轟　張育成是偶像沾光

U23重砲捕手盧柏華挑戰中職選秀　林威助鼓勵發揮打擊優勢

U23重砲捕手盧柏華挑戰中職選秀　林威助鼓勵發揮打擊優勢

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

熱門新聞

前統一獅打擊教練柏安力車禍中喪生　享壽61歲

快訊／大谷翔平本季第2次雙響砲　祈禱山本由伸早日康復

快訊／柯敬賢75萬美元加盟道奇　創旅美台灣外野手最高身價

魔獸暴雷招募湖人冠軍搭檔！有望在台看到NBA球星聯手獻技

大谷翔平遠距離全壘打締紀錄　貝茲骨折有望代班首棒「努力彌補」

高國豪再戰大嫂！被嗆「應向妻坦承所作所為」不忍了：擺明要搞事

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前統一獅打教柏安力因車禍逝世

2快訊／大谷翔平連兩打席開轟

3快訊／柯敬賢75萬美元加盟道奇

4魔獸暴雷招募湖人冠軍搭檔來台！

5大谷翔平遠距離全壘打締紀錄

最新新聞

1巴黎奧運、帕運4大平台都看得到！

2新北國王G4痛失兩大將　曼尼高也缺陣

3新人測試會魔鷹都來看　洪總：觸身很常見

4獅隊大巨蛋　閻奕格、陳勢安獻唱

5LLB50/70組台灣歷史性首戰逆轉勝

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366