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台灣歷史性首戰逆轉勝菲律賓　LLB50／70組明戰日本地主

▲▼世界少棒聯盟5070組亞太中東區WHB搶下台灣首勝，以四比三擊敗菲律賓。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲▼世界少棒聯盟5070組亞太中東區WHB搶下台灣首勝，以四比三擊敗菲律賓。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

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體育中心／綜合報導

代表台灣首次出戰世界少棒聯盟(LLB) 50/70組(Intermediate 50/70) 賽事的WHB世界棒球聯盟隊，今(6/17)日上午對戰菲律賓代表隊，雙方拉鋸，打完六局3：３平手，在第七局上半靠著對手牽制失誤，攻下致勝分，順利以4：3擊敗菲律賓代表隊，拿下我們台灣在50/70組賽事中值得紀念的首勝，這也是國內第一次以社區棒球選手為主體代表台灣參與LLB賽事，別具意義，接著只要在明(6/18)日賽事擊敗地主日本，將能以分組冠軍晉級四強決賽。

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此戰為台灣首次參加LLB 50/70組的首戰，即拿下的勝利格外具有意義，本場比賽開賽台灣雖然在二局先馳得點，隨後在二下被連續安打包含一支三分打點的場內全壘打重擊，以1:3落後，但小將們不放棄，在五局靠著保送及連續安打，將比數追平，關鍵第七局上2出局，駱柏宇右外野方向安打站上一壘後，盜上二壘進佔得點圈，製造對方投手壓力發生牽制失誤，跑回關鍵致勝分，終場靠著這一分以4：3擊敗菲律賓獲得首勝，加上昨日同小組的日本隊先以6：0擊敗菲律賓，因此台灣與日本隊雙雙晉級四強，將在明日13:00(日本時間)決定誰能以分組冠軍晉級。

WHB隊總教練林威宏表示：「代表台灣參賽，這些社區棒球的選手們都是首次穿上代表隊的服裝，首場比賽難免緊張，隨著比賽的進行，慢慢找回手感，靠著幾次關鍵守備成功帶動球隊士氣，才能將比數追平進而在七局奪下關鍵一分。」談到幾個優秀的選手「包含先發投手廖宥勝、中繼止血的陳世伯、跑回關鍵分的駱柏宇、以及最後關門的徐佑，以及其他的每一位選手，都能夠成功的在自己的崗位上扮演好自己的角色，幫助球隊拿下勝利。」

今日奪勝後確定前進四強，接下來將在明天對上地主日本隊，林威宏表示：「日本隊攻守具水準，面對明天的比賽將全力搶勝，投手將以類似今天車輪戰的方式毫不保留，去爭取分組第一晉級。」

本屆賽事於6/16至6/23在日本成田舉行，共有七支球隊參與台灣與日本及菲律賓分在B組，韓國、中國、印尼及香港分在A組，每組取前二名晉級四強淘汰賽。冠軍將代表亞太區前往美國參加世界賽。

關鍵字： 台灣代表隊LLBWHB菲律賓社區棒球

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