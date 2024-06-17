魔獸暴雷招募湖人冠軍搭檔！有望在台看到NBA球星聯手獻技

記者簡名杉／綜合報導

▲「魔獸」霍華德。（圖／記者湯興漢攝）

日前宣布將加盟亞洲巡迴賽The Asian Tournament(簡稱TAT)台灣野馬隊，並身兼球隊老闆、聯盟股東的前NBA巨星「魔獸」霍華德(Dwight Howard)，已經確定將在7月26日重返台灣，在TAT台北站亮相，而他日前還在個人社群網站「暴雷」，將帶著自己2020年一起在洛杉磯湖人奪冠的隊友來台，台灣球迷將首次有望看到不只一位NBA球星攜手獻技。

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曾在去年賽季來台加盟T1聯盟桃園雲豹的霍華德，因為續約問題談不攏，今年賽季並沒有回鍋，但他不斷在個人社群網站發文強調「一定會再回台灣」，近期TAT正式宣佈他加入，將在7月底再次來台，並於台北和平籃球館展開的台北站登場。

而在他來台前夕，霍華德就率先在個人IG「暴雷」，將招募「大咖」隊友跟著他一起來，「很榮幸地宣布，我們已經招募到第一位球員加入TAT聯賽」接著提示，「聽著，我們要重聚2020年洛杉磯湖人隊並走向全球！你能猜到是誰嗎？提示，泡泡冠軍只是他生涯其中一座冠軍。」

魔獸發文後，底下網友馬上猜成一片，其中史密斯(J.R. Smith)、庫克(Quinn Cook)與「聖堂射手」格林(Danny Green)都是符合資格的人選，而TAT將在19日上午召開與魔獸的連線記者會，屆時將會由他親自說明招募來台的「冠軍隊友」是誰。