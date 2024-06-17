運動雲

>

太空人布蘭柯7局無安打！　奧圖維：他應該入選明星賽

實習記者李立祥／綜合報導

本季曾投出無安打比賽的休士頓太空人先發布蘭柯（Ronel Blanco），今天（17日）在面對底特律老虎的比賽繳出7局無安打無失分表現，幫助太空人以4比1擊敗老虎。

太空人打線首局就得下1分，2局下奧圖維（Jose Altuve）對老虎先發前田健太敲出3分砲，將比分拉開至4比0。

雖然在比賽前段被得分，但前田的投球表現逐漸回穩，繳出5局失4分，被敲5安、2保送、1三振的成績，接替的牛棚投手霍頓（Tyler Holton）與佛利（Jason Foley）也封鎖太空人打線，讓太空人後續無分數進帳。

太空人先發布蘭柯開局就壓制老虎打線，連續解決14名打者，直到5局上2出局時，對厄薛拉（Gio Urshela）、巴杜（Akil Baddoo）、凱利（Carson Kelly）接連投出保送，但隨後讓麥金斯特里（Zach McKinstry）敲出高飛球出局，化解危機。

最後布蘭柯面對7名打者解決其中6名，唯一上壘也是因為隊友伯格曼（Alex Bregman）失誤造成，總計投了94球完成7局無失分，沒有被敲任何安打，送出3次保送、8次三振。

對於無法完成9局無安打比賽，布蘭柯表示，「我知道我投了很多球，不能完成這場比賽，所以我接受了這個事實。」總教練艾斯帕達（Joe Espada）則表示，「第5局的那3次保送讓他有點累了，但7局無安打？那真的很不錯。」

布蘭柯原訂在後天（19日）對白襪先發，但因為韋蘭德（Justin Verlander）頸部緊繃，因此讓他提前一場先發，總教練艾斯帕達表示，「我對他的表現感到驕傲，這是一個從無到有的人，他繼續繳出高水準表現，他在傷病期間支撐了這支球隊，他上場後總是能完成任務，我為他的努力感到驕傲，如果他第5局沒有投那麼長，我會讓他繼續上場。」

本場敲出3分砲的奧圖維談到布蘭柯時表示，「他有全明星級別的數據，我知道他不會想這些，他只想贏球，但他值得被討論，我真的覺得他應該入選明星賽。」

30歲的布蘭柯本季先發13場，拿到7勝2敗、防禦率2.43、每局被上壘率0.97、對手打擊率僅0.164，最近2場先發共13局，只被打1分、3支安打。

▲太空人先發布蘭柯（Ronel Blanco)7局無安打。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人先發布蘭柯（Ronel Blanco)7局無安打。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球太空人

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／大谷翔平本季第2次雙響砲　祈禱山本由伸早日康復

快訊／大谷翔平本季第2次雙響砲　祈禱山本由伸早日康復

快訊／柯敬賢75萬美元加盟道奇　創旅美台灣外野手最高身價

快訊／柯敬賢75萬美元加盟道奇　創旅美台灣外野手最高身價

魔獸暴雷招募湖人冠軍搭檔！有望在台看到NBA球星聯手獻技

魔獸暴雷招募湖人冠軍搭檔！有望在台看到NBA球星聯手獻技

高國豪再戰大嫂！被嗆「應向妻坦承所作所為」不忍了：擺明要搞事

高國豪再戰大嫂！被嗆「應向妻坦承所作所為」不忍了：擺明要搞事

黃潮來襲！兄弟大巨蛋3戰吸引近7萬人寫紀錄　總收入7300萬

黃潮來襲！兄弟大巨蛋3戰吸引近7萬人寫紀錄　總收入7300萬

大谷翔平遠距離全壘打締紀錄　貝茲骨折有望代班首棒「努力彌補」

大谷翔平遠距離全壘打締紀錄　貝茲骨折有望代班首棒「努力彌補」

王柏融談打擊升溫「回歸基本」　不去想連勝注重「細節」

王柏融談打擊升溫「回歸基本」　不去想連勝注重「細節」

U23重砲捕手盧柏華挑戰中職選秀　林威助鼓勵發揮打擊優勢

U23重砲捕手盧柏華挑戰中職選秀　林威助鼓勵發揮打擊優勢

雄鷹隊史首次5連勝洪總仍搖頭　說重話「年輕投手膽識不夠」

雄鷹隊史首次5連勝洪總仍搖頭　說重話「年輕投手膽識不夠」

山本由伸三頭肌不適提早退場！　恐進傷兵名單

山本由伸三頭肌不適提早退場！　恐進傷兵名單

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

熱門新聞

快訊／大谷翔平本季第2次雙響砲　祈禱山本由伸早日康復

快訊／柯敬賢75萬美元加盟道奇　創旅美台灣外野手最高身價

魔獸暴雷招募湖人冠軍搭檔！有望在台看到NBA球星聯手獻技

高國豪再戰大嫂！被嗆「應向妻坦承所作所為」不忍了：擺明要搞事

黃潮來襲！兄弟大巨蛋3戰吸引近7萬人寫紀錄　總收入7300萬

大谷翔平遠距離全壘打締紀錄　貝茲骨折有望代班首棒「努力彌補」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平連兩打席開轟

2快訊／柯敬賢75萬美元加盟道奇

3高國豪再戰大嫂！被嗆應坦承所作所為不忍了

4兄弟大巨蛋3戰近7萬人　總收入7300萬

5大谷翔平遠距離全壘打締紀錄

最新新聞

1中職新人測試張育誠開轟　張育成是偶像

2柯蕭、山本由伸向柯敬賢喊話

3太空人布蘭柯7局無安打！

4宮城大彌學長藤木琉悠拚中職　讓吳念庭斷棒

5台啤雲豹電豹女「女團」將出道！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

雨勢升級！大雷雨轟雙北　13縣市「豪大雨特報」

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366