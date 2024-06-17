太空人布蘭柯7局無安打！　奧圖維：他應該入選明星賽

Quick reflexes from Ronel Blanco keeps his no-hitter alive through 6 innings. pic.twitter.com/WiPPMXxAEr — MLB (@MLB) June 16, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

本季曾投出無安打比賽的休士頓太空人先發布蘭柯（Ronel Blanco），今天（17日）在面對底特律老虎的比賽繳出7局無安打無失分表現，幫助太空人以4比1擊敗老虎。

太空人打線首局就得下1分，2局下奧圖維（Jose Altuve）對老虎先發前田健太敲出3分砲，將比分拉開至4比0。

雖然在比賽前段被得分，但前田的投球表現逐漸回穩，繳出5局失4分，被敲5安、2保送、1三振的成績，接替的牛棚投手霍頓（Tyler Holton）與佛利（Jason Foley）也封鎖太空人打線，讓太空人後續無分數進帳。

太空人先發布蘭柯開局就壓制老虎打線，連續解決14名打者，直到5局上2出局時，對厄薛拉（Gio Urshela）、巴杜（Akil Baddoo）、凱利（Carson Kelly）接連投出保送，但隨後讓麥金斯特里（Zach McKinstry）敲出高飛球出局，化解危機。

最後布蘭柯面對7名打者解決其中6名，唯一上壘也是因為隊友伯格曼（Alex Bregman）失誤造成，總計投了94球完成7局無失分，沒有被敲任何安打，送出3次保送、8次三振。

對於無法完成9局無安打比賽，布蘭柯表示，「我知道我投了很多球，不能完成這場比賽，所以我接受了這個事實。」總教練艾斯帕達（Joe Espada）則表示，「第5局的那3次保送讓他有點累了，但7局無安打？那真的很不錯。」

布蘭柯原訂在後天（19日）對白襪先發，但因為韋蘭德（Justin Verlander）頸部緊繃，因此讓他提前一場先發，總教練艾斯帕達表示，「我對他的表現感到驕傲，這是一個從無到有的人，他繼續繳出高水準表現，他在傷病期間支撐了這支球隊，他上場後總是能完成任務，我為他的努力感到驕傲，如果他第5局沒有投那麼長，我會讓他繼續上場。」

本場敲出3分砲的奧圖維談到布蘭柯時表示，「他有全明星級別的數據，我知道他不會想這些，他只想贏球，但他值得被討論，我真的覺得他應該入選明星賽。」

30歲的布蘭柯本季先發13場，拿到7勝2敗、防禦率2.43、每局被上壘率0.97、對手打擊率僅0.164，最近2場先發共13局，只被打1分、3支安打。

▲太空人先發布蘭柯（Ronel Blanco)7局無安打。（圖／達志影像／美聯社）