運動雲

>

貝林漢姆13分鐘頭槌建功　英格蘭1比0力退塞爾維亞奪勝

▲貝林漢姆（Jude Bellingham）。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝林漢姆（Jude Bellingham）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

上屆歐洲國家盃亞軍、今年奪冠大熱門的英格蘭，今天（17日）凌晨在C組小組賽對上塞爾維亞，三獅軍團上半場第13分鐘就靠著皇馬王牌貝林漢姆（Jude Bellingham）的頭槌進球攻破塞爾維亞大門，終場便以1比0收下勝利，鎖定3分積分。

開賽英格蘭掌握先機，佔有近8成的控球率，比賽第13分鐘，薩卡（Bukayo Saka）接球後直塞給禁區的貝林漢姆，後者在門前頭槌破門得手，幫助英格蘭在上半場早早取得1比0領先。

比賽進行到下半場，手握1分領先的英格蘭採取嚴防戰略，但此舉反而讓塞爾維亞進攻球員全數壓上，一度讓英格蘭後防吃緊，塞爾維亞前鋒米特羅維奇（Aleksandar Mitrović）以及弗拉霍維奇（Dušan Vlahović）幾次射門都造成不少威脅，所幸都被英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）擋下，最終英格蘭力保1球差距後，以1比0擊敗塞爾維亞奪下本屆歐國盃首勝，積分3分全拿。

由於下半場英格蘭幾乎沒有危險進攻，讓三獅軍團備受質疑，賽後有記者問及英格蘭團隊失去動力時，是否仍在進步？對此貝林漢姆做出回應，「我不同意這一點，我認為上半場我們展示了為什麼我們可以對戰任何球隊都可以進球，而下半場則展示了為什麼我們可以對戰任何球隊都可以保持不失分的原因。」

「總結來說，這是一場當之無愧的勝利，這只是為了晉級，」英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）說道，「下半場有一段時間我們被困在禁區裡，我們發現很難擺脫他們，但今晚還是一場重要的勝利」。

塞爾維亞將在週四（17日）下一場的比賽中迎戰斯洛維尼亞，英格蘭則要和「童話王國」丹麥隊一較高下。

關鍵字： 英格蘭塞爾維亞貝林漢姆

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／大谷翔平本季第2次雙響砲　祈禱山本由伸早日康復

快訊／大谷翔平本季第2次雙響砲　祈禱山本由伸早日康復

快訊／柯敬賢75萬美元加盟道奇　創旅美台灣外野手最高身價

快訊／柯敬賢75萬美元加盟道奇　創旅美台灣外野手最高身價

魔獸暴雷招募湖人冠軍搭檔！有望在台看到NBA球星聯手獻技

魔獸暴雷招募湖人冠軍搭檔！有望在台看到NBA球星聯手獻技

高國豪再戰大嫂！被嗆「應向妻坦承所作所為」不忍了：擺明要搞事

高國豪再戰大嫂！被嗆「應向妻坦承所作所為」不忍了：擺明要搞事

黃潮來襲！兄弟大巨蛋3戰吸引近7萬人寫紀錄　總收入7300萬

黃潮來襲！兄弟大巨蛋3戰吸引近7萬人寫紀錄　總收入7300萬

大谷翔平遠距離全壘打締紀錄　貝茲骨折有望代班首棒「努力彌補」

大谷翔平遠距離全壘打締紀錄　貝茲骨折有望代班首棒「努力彌補」

王柏融談打擊升溫「回歸基本」　不去想連勝注重「細節」

王柏融談打擊升溫「回歸基本」　不去想連勝注重「細節」

U23重砲捕手盧柏華挑戰中職選秀　林威助鼓勵發揮打擊優勢

U23重砲捕手盧柏華挑戰中職選秀　林威助鼓勵發揮打擊優勢

雄鷹隊史首次5連勝洪總仍搖頭　說重話「年輕投手膽識不夠」

雄鷹隊史首次5連勝洪總仍搖頭　說重話「年輕投手膽識不夠」

山本由伸三頭肌不適提早退場！　恐進傷兵名單

山本由伸三頭肌不適提早退場！　恐進傷兵名單

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

快訊／大谷翔平本季第2次雙響砲　祈禱山本由伸早日康復

快訊／柯敬賢75萬美元加盟道奇　創旅美台灣外野手最高身價

魔獸暴雷招募湖人冠軍搭檔！有望在台看到NBA球星聯手獻技

高國豪再戰大嫂！被嗆「應向妻坦承所作所為」不忍了：擺明要搞事

黃潮來襲！兄弟大巨蛋3戰吸引近7萬人寫紀錄　總收入7300萬

大谷翔平遠距離全壘打締紀錄　貝茲骨折有望代班首棒「努力彌補」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平連兩打席開轟

2快訊／柯敬賢75萬美元加盟道奇

3高國豪再戰大嫂！被嗆應坦承所作所為不忍了

4兄弟大巨蛋3戰近7萬人　總收入7300萬

5大谷翔平遠距離全壘打締紀錄

最新新聞

1中職新人測試張育誠開轟　張育成是偶像

2柯蕭、山本由伸向柯敬賢喊話

3太空人布蘭柯7局無安打！

4宮城大彌學長藤木琉悠拚中職　讓吳念庭斷棒

5台啤雲豹電豹女「女團」將出道！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

雨勢升級！大雷雨轟雙北　13縣市「豪大雨特報」

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366