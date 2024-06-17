貝林漢姆13分鐘頭槌建功　英格蘭1比0力退塞爾維亞奪勝

▲貝林漢姆（Jude Bellingham）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

上屆歐洲國家盃亞軍、今年奪冠大熱門的英格蘭，今天（17日）凌晨在C組小組賽對上塞爾維亞，三獅軍團上半場第13分鐘就靠著皇馬王牌貝林漢姆（Jude Bellingham）的頭槌進球攻破塞爾維亞大門，終場便以1比0收下勝利，鎖定3分積分。

Jude Bellingham gives England winning start but Serbia make Southgate sweat https://t.co/84u1RIG29G [廣告]請繼續往下閱讀... June 17, 2024

開賽英格蘭掌握先機，佔有近8成的控球率，比賽第13分鐘，薩卡（Bukayo Saka）接球後直塞給禁區的貝林漢姆，後者在門前頭槌破門得手，幫助英格蘭在上半場早早取得1比0領先。

比賽進行到下半場，手握1分領先的英格蘭採取嚴防戰略，但此舉反而讓塞爾維亞進攻球員全數壓上，一度讓英格蘭後防吃緊，塞爾維亞前鋒米特羅維奇（Aleksandar Mitrović）以及弗拉霍維奇（Dušan Vlahović）幾次射門都造成不少威脅，所幸都被英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）擋下，最終英格蘭力保1球差距後，以1比0擊敗塞爾維亞奪下本屆歐國盃首勝，積分3分全拿。

Jude Bellingham n’a pas déçu pour ses débuts à l’#EURO2024 . pic.twitter.com/gRTokbDIM8 — Actu Foot (@ActuFoot_) June 16, 2024

由於下半場英格蘭幾乎沒有危險進攻，讓三獅軍團備受質疑，賽後有記者問及英格蘭團隊失去動力時，是否仍在進步？對此貝林漢姆做出回應，「我不同意這一點，我認為上半場我們展示了為什麼我們可以對戰任何球隊都可以進球，而下半場則展示了為什麼我們可以對戰任何球隊都可以保持不失分的原因。」

「總結來說，這是一場當之無愧的勝利，這只是為了晉級，」英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）說道，「下半場有一段時間我們被困在禁區裡，我們發現很難擺脫他們，但今晚還是一場重要的勝利」。

塞爾維亞將在週四（17日）下一場的比賽中迎戰斯洛維尼亞，英格蘭則要和「童話王國」丹麥隊一較高下。