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大谷翔平遠距離全壘打締紀錄　貝茲骨折有望代班首棒「努力彌補」

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇17日（台灣時間）戰皇家，大谷翔平雙響砲領軍搶勝，但也傳壞消息，當家開路先鋒貝茲（Mookie Betts）遭到觸身球而傷退，左手骨折恐怕得休息一段時間。

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大谷翔平分別在3局下、6局下都砲轟皇家先發投手辛格（Brady Singer），本場第一轟飛行距離達到454英尺。根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）表示，道奇在2015年測量距離以來，首度有打者單季轟出兩發450英尺以上的全壘打。

大谷翔平本季前一次5月演出雙響砲的單場第二轟，飛行距離為464英尺，此戰再度轟出遠距離全壘打，大谷翔平表示，「代表狀態不錯，有種很爽快的感覺。」

大谷翔平雙響砲率隊以3比0獲勝，不過賽前傳山本由伸因三頭肌緊繃而進入傷兵名單，大谷翔平表示，「他昨天應該想繼續比賽，跟球隊討論後提前休息，至少有提早停下來，而不是等到無法挽回的時候，這是好的選擇，希望他順利康復並盡快歸隊，我們將全力支持他。」

貝茲7局下左手遭到觸身球而傷退，讓道奇面臨挑戰。貝茲打擊率.304、本季累計10轟，是不可或缺的開路先鋒。總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「他骨折了，不確定何時歸隊，不需要進行手術。」

而羅伯斯透露，有意讓大谷翔平往前調往第一棒。大谷翔平說，「對球隊來說，現在是艱難的時刻，祈禱他早日康復，並盡力補足他的位置。」至於打線調整，大谷翔平認為，當關鍵球員脫離戰線時，打序難免有所變動，代替他的球員有變化，只能一起努力彌補。

關鍵字： 大谷翔平道奇貝茲雙響砲傷退

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