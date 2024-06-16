勝騎士優質先發強壓兄弟第8勝　林安可開轟猛打秀率隊止5連敗

▲勝騎士。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／台北報導

統一獅16日大巨蛋作客中信兄弟，勝騎士7局僅失2分拿下本季第8勝，林安可單場3安打，包含本季第12轟，貢獻4打點並獲頒MVP，率隊以11比2獲勝，中止5連敗。

統一獅1局上就突破余謙防線，邱智呈觸身球保送上壘，陳鏞基也選到保送，林安可、蘇智傑連線安打進帳3分，2局上兩出局後，邱智呈、陳傑憲保送攻佔得點圈，陳鏞基掃二壘安打追加2打點，取得5比0領先。

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獅子軍打線5局上再發威，陳傑憲敲安打，陳鏞基短打靠失誤上壘，林安可掃安打推進，陳重廷擊出二壘安打追加2分。6局上許哲晏從兄弟第二任投手謝榮豪手中選到四壞球保送，邱智呈敲出深遠三壘安打追加1分，陳傑憲高飛犧牲打再下一城。陳鏞基掃出安打，林安可轟出右外野兩分彈，本季第12轟出爐，同時把謝榮豪打退場，單局灌進4分將比分拉開至11比2。

勝騎士用96球主投7局，被敲6支安打，奪6次三振，失2分，奪第8勝追平生涯最多勝。布雷克中繼1局，再由陳韻文守住勝利。林安可5打數3安打，貢獻4打點，跑回2分。陳鏞基連兩戰都保持好手感，單場雙安貢獻2打點。

▲林安可。（圖／統一獅提供）