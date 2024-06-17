山本由伸三頭肌不適提早退場！　恐進傷兵名單

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

洛杉磯道奇日籍先發山本由伸，在今天（16日）對堪薩斯皇家的比賽中，因右手三頭肌緊繃提前退場，只留下2局28球，1次三振、1次保送，被敲1安的紀錄。賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，山本將進一步接受檢查，而且「很可能」會進傷兵名單。

山本上一次先發是8日對上洋基的比賽，當時他投了大聯盟生涯最多的106球，而在本場先發前幾天他也感到右手三頭肌不適，因此道奇讓他下一次先發延後，希望多休息幾天讓他恢復狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過本場他的均速下降1.4英里（約2.3公里），曲球和指叉球的球速、轉速也受到影響，狀況與上一場對洋基的內容有差距，當時他速球能投到97到98英里（約156.1公里到157.7公里），而他本場最後一球是93.3英里（約150.2公里）的速球。該局結束後，轉播單位也拍到投手教練普萊爾（Mark Prior）跑去找總教練羅伯斯，也是在這時羅伯斯得知山本右手不適。

談到事發當下，總教練羅伯斯表示，「我很驚訝，他整個職業生涯都非常耐操，我們在使用和休息時間方面也控管很好，如果我們知道他只能投2局，那他今晚就不會上場。」

道奇總教練羅伯斯表示，山本將在明天接受進一步檢查，雖然只是出於預防，但他也有很高的可能性會進傷病名單。同時他也表示，他們在這一週都知道山本的狀況，這也是為什麼要延後先發的原因，更表示，「如果我們覺得他會置自己於危險之中，我們是不會讓他上場的。」

山本也透露在熱身時就感到右手三頭肌緊繃，他也有向教練說，但他認為儘管有些不適，本場的先發任務應該還是能正常進行。

失去山本對道奇先發陣容將是一個重大打擊，山本是道奇休賽季以10年3.25億美元（約新台幣105億）簽下的先發，本季他在14場先發中防禦率2.92，表現出色。道奇目前已有先發投手克蕭（Clayton Kershaw）和米勒（Bobby Miller）進入傷病名單，但米勒有望下週對洛磯時回歸，在短期內接替山本的位置。