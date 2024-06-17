運動雲

>

山本由伸三頭肌不適提早退場！　恐進傷兵名單

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

洛杉磯道奇日籍先發山本由伸，在今天（16日）對堪薩斯皇家的比賽中，因右手三頭肌緊繃提前退場，只留下2局28球，1次三振、1次保送，被敲1安的紀錄。賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，山本將進一步接受檢查，而且「很可能」會進傷兵名單。

山本上一次先發是8日對上洋基的比賽，當時他投了大聯盟生涯最多的106球，而在本場先發前幾天他也感到右手三頭肌不適，因此道奇讓他下一次先發延後，希望多休息幾天讓他恢復狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過本場他的均速下降1.4英里（約2.3公里），曲球和指叉球的球速、轉速也受到影響，狀況與上一場對洋基的內容有差距，當時他速球能投到97到98英里（約156.1公里到157.7公里），而他本場最後一球是93.3英里（約150.2公里）的速球。該局結束後，轉播單位也拍到投手教練普萊爾（Mark Prior）跑去找總教練羅伯斯，也是在這時羅伯斯得知山本右手不適。

談到事發當下，總教練羅伯斯表示，「我很驚訝，他整個職業生涯都非常耐操，我們在使用和休息時間方面也控管很好，如果我們知道他只能投2局，那他今晚就不會上場。」

道奇總教練羅伯斯表示，山本將在明天接受進一步檢查，雖然只是出於預防，但他也有很高的可能性會進傷病名單。同時他也表示，他們在這一週都知道山本的狀況，這也是為什麼要延後先發的原因，更表示，「如果我們覺得他會置自己於危險之中，我們是不會讓他上場的。」

山本也透露在熱身時就感到右手三頭肌緊繃，他也有向教練說，但他認為儘管有些不適，本場的先發任務應該還是能正常進行。

失去山本對道奇先發陣容將是一個重大打擊，山本是道奇休賽季以10年3.25億美元（約新台幣105億）簽下的先發，本季他在14場先發中防禦率2.92，表現出色。道奇目前已有先發投手克蕭（Clayton Kershaw）和米勒（Bobby Miller）進入傷病名單，但米勒有望下週對洛磯時回歸，在短期內接替山本的位置。

關鍵字： MLB棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

高國豪再戰大嫂！被嗆「應向妻坦承所作所為」不忍了：擺明要搞事

高國豪再戰大嫂！被嗆「應向妻坦承所作所為」不忍了：擺明要搞事

黃潮來襲！兄弟大巨蛋3戰吸引近7萬人寫紀錄　總收入7300萬

黃潮來襲！兄弟大巨蛋3戰吸引近7萬人寫紀錄　總收入7300萬

雄鷹隊史首次5連勝洪總仍搖頭　說重話「年輕投手膽識不夠」

雄鷹隊史首次5連勝洪總仍搖頭　說重話「年輕投手膽識不夠」

王柏融談打擊升溫「回歸基本」　不去想連勝注重「細節」

王柏融談打擊升溫「回歸基本」　不去想連勝注重「細節」

周思齊達成百盜拔壘包想哭　被王威晨一句話逗樂

周思齊達成百盜拔壘包想哭　被王威晨一句話逗樂

「我喜歡先發！」　銳歐尷尬傳球失誤：有一點丟臉

「我喜歡先發！」　銳歐尷尬傳球失誤：有一點丟臉

銳歐初先發奪勝下周繼續　葉總回報林孝程傷勢

銳歐初先發奪勝下周繼續　葉總回報林孝程傷勢

大幅領先布雷克睽違3年中繼　餅總別有用心

大幅領先布雷克睽違3年中繼　餅總別有用心

網傳悍將洋投道鉑戈因傷報銷　主帥陳金鋒說明傷情

網傳悍將洋投道鉑戈因傷報銷　主帥陳金鋒說明傷情

王柏融滿壘關鍵安、魔鷹開轟補刀　雄鷹啄傷悍將摘5連勝

王柏融滿壘關鍵安、魔鷹開轟補刀　雄鷹啄傷悍將摘5連勝

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

熱門新聞

高國豪再戰大嫂！被嗆「應向妻坦承所作所為」不忍了：擺明要搞事

黃潮來襲！兄弟大巨蛋3戰吸引近7萬人寫紀錄　總收入7300萬

雄鷹隊史首次5連勝洪總仍搖頭　說重話「年輕投手膽識不夠」

王柏融談打擊升溫「回歸基本」　不去想連勝注重「細節」

周思齊達成百盜拔壘包想哭　被王威晨一句話逗樂

「我喜歡先發！」　銳歐尷尬傳球失誤：有一點丟臉

讀者回應

﻿

熱門新聞

1高國豪再戰大嫂！被嗆應坦承所作所為不忍了

2兄弟大巨蛋3戰近7萬人　總收入7300萬

3首次5連勝洪總仍搖頭　對年輕投手說重話

4王柏融談打擊升溫「回歸基本」

5周思齊百盜想哭　王威晨一句話逗樂

最新新聞

1山本由伸恐進傷兵名單

2洋基先發羅丹失5分　終止7連勝

3大都會老將雙響砲、全上壘！

4王柏融談打擊升溫「回歸基本」

5我喜歡先發！　銳歐尷尬傳球失誤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

雨勢升級！大雷雨轟雙北　13縣市「豪大雨特報」

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

網紅整妹出國入住猛鬼酒店 詭異聲響＋古怪氣氛秒退房
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366