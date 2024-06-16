運動雲

>

不只來開球！杉谷拳士與悍將合辦棒球營回饋基層

▲富邦悍將與日本人氣球星杉谷拳士合辦訓練營。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將與日本人氣球星杉谷拳士合辦訓練營。（圖／富邦悍將提供）

記者簡名杉／綜合報導

富邦悍將「わくわく日本祭」主題日邀請日本人氣OB球星杉谷拳士來台，16日上午在新莊棒球場進行「杉谷拳士棒球教室」活動，回饋基層少棒進行棒球交流，悍將特別邀請新北在地的興穀國小和民安國小少棒隊參加，杉谷拳士幽默風趣解說和帶領，和少棒小朋友們打成一片，一同留下難忘的回憶。

▲富邦悍將與日本人氣球星杉谷拳士合辦訓練營。（圖／富邦悍將提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲富邦悍將與日本人氣球星杉谷拳士合辦訓練營。（圖／富邦悍將提供）

這次「杉谷拳士棒球教室」由悍將球團與太平洋聯盟及杉谷拳士合辦，杉谷拳士和悍將教練團守備教練稻田直人、打擊教練垣內哲也、高國輝、體能教練陳柏穎一同帶領少棒隊小朋友們，在職業等級的新莊棒球場內進行訓練，由杉谷拳士和稻田直人指導守備練習，垣內哲也、高國輝帶領小朋友們分組打擊，教練們親自指導小朋友們基本動作，讓大家受益良多。

▲富邦悍將與日本人氣球星杉谷拳士合辦訓練營。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將與日本人氣球星杉谷拳士合辦訓練營。（圖／富邦悍將提供）

這次台灣行特別安排棒球教室活動，杉谷拳士說，「希望透過和小朋友們的教學體驗，讓大家更能愛上棒球，也希望成為台灣、日本之間親善的橋樑，增進雙方更多的互動。」富邦育樂總經理陳昭如也特別感謝杉谷拳士的用心，並期待透過這次和太平洋聯盟合作的一系列活動，未來雙方能有更多的交流及合作。

▲富邦悍將與日本人氣球星杉谷拳士合辦訓練營。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將與日本人氣球星杉谷拳士合辦訓練營。（圖／富邦悍將提供）

前兩天都有新莊觀戰悍將比賽的杉谷，對悍將球迷的加油特別深刻，他說，「在台灣感受到球迷特別不一樣的熱情應援，這是我以前球員時期沒有體驗過的，我會帶著這份熱情，繼續分享給世界各地愛棒球的球迷們！」

▲富邦悍將與日本人氣球星杉谷拳士合辦訓練營。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將與日本人氣球星杉谷拳士合辦訓練營。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 杉谷拳士富邦悍將中職

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／統一獅調整教練團　羅錦龍轉牛棚教練

快訊／統一獅調整教練團　羅錦龍轉牛棚教練

吳芳嫺無緣巴黎奧運　詹詠然正面回應：依規定制度報名

吳芳嫺無緣巴黎奧運　詹詠然正面回應：依規定制度報名

中職雙北三地同日開打　總觀眾人數47960人締紀錄

中職雙北三地同日開打　總觀眾人數47960人締紀錄

44年首人！「唐西奇愛將」平魔術強森神紀錄　砍三分獻給亡母

44年首人！「唐西奇愛將」平魔術強森神紀錄　砍三分獻給亡母

單場2安跳出來當英雄　高宇杰：過去的失敗已是谷底

單場2安跳出來當英雄　高宇杰：過去的失敗已是谷底

前4局被古林睿煬8K！兄弟集合後破解　平野：盡了最大努力

前4局被古林睿煬8K！兄弟集合後破解　平野：盡了最大努力

恩比德與「未來隊友」現身總決賽？　談七六人補強眼神飄向喬治

恩比德與「未來隊友」現身總決賽？　談七六人補強眼神飄向喬治

浪花兄弟掰了？K湯取消追蹤勇士　連拿第4冠與柯瑞合照都刪了

浪花兄弟掰了？K湯取消追蹤勇士　連拿第4冠與柯瑞合照都刪了

綠軍冠軍大將失常坦言「總決賽G4很難打」　奇德：他們準備慶祝

綠軍冠軍大將失常坦言「總決賽G4很難打」　奇德：他們準備慶祝

金本知憲賽前叮嚀要贏球　平野惠一做到了：壓力很大

金本知憲賽前叮嚀要贏球　平野惠一做到了：壓力很大

超Q正妹大跳《Seve》鬼步舞　網友：內心的冰山融化了

熱門新聞

快訊／統一獅調整教練團　羅錦龍轉牛棚教練

吳芳嫺無緣巴黎奧運　詹詠然正面回應：依規定制度報名

中職雙北三地同日開打　總觀眾人數47960人締紀錄

44年首人！「唐西奇愛將」平魔術強森神紀錄　砍三分獻給亡母

單場2安跳出來當英雄　高宇杰：過去的失敗已是谷底

前4局被古林睿煬8K！兄弟集合後破解　平野：盡了最大努力

讀者回應

﻿

熱門新聞

1統一獅調整教練團　羅錦龍轉牛棚

2踢掉吳芳嫺？　詹詠然親自回應了

3中職雙北三地同日開打　47960人締紀錄

4「唐西奇愛將」平魔術強森神紀錄

5單場2安當英雄　高宇杰：過去失敗已是谷底

最新新聞

1網傳悍將道鉑戈因傷報銷　陳金鋒說明傷情

272歲NFL傳奇教頭熱戀24歲啦啦隊長

3基隆市政府決議通過成立在地SBL球隊

4盧峻翔摘MVP、沃許本奪最佳洋將

5杉谷拳士與悍將合辦棒球營回饋基層

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

台鋼啦啦隊最強外援再+1　Mingo發豪語：證明我是天花板

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

黃宣唱《你的甜蜜》放閃台下老婆　一直在主持「別忘記我是歌手」XD

吳慷仁正面全裸「目測17公分」羞笑　「吃很多部位」..楊雅喆：沒人可做到這樣

萌弟自動翻譯「英文單詞」　自信唸完...媽笑：老師是誰?
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366