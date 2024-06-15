曝王柏融私下不是害羞的人　杉谷拳士：他很喜歡我

▲王柏融與杉谷拳士相見歡。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將舉辦邀請前火腿球星杉谷拳士來台，剛好對戰台鋼雄鷹，一起效力過火腿的好友王柏融賽前與他相見歡，杉谷拳士直言，「想要告訴大家，王柏融不是害羞的人。」王柏融笑稱，「我是個性內向。」

杉谷拳士一看到王柏融就高喊，「元氣！柏融！」兩人互相擁抱問候，杉谷拳士也稱讚，「柏融打擊很棒！」隨後杉谷拳士聊到是否在場上綻放笑容，王柏融坦言，「最近比較少笑了！」杉谷拳士也馬上關心地問，「為什麼呢？」王柏融回應，「最近狀況不太好。」

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前一天才轟出本季第3發全壘打，杉谷拳士就提到他那一轟鎖定曲球有很棒的打擊，王柏融馬上說，「因為他來了。」杉谷拳士聽了很開心直呼，「王柏融真的很喜歡我吧！哈哈哈！希望柏融可以保持笑容。」

杉谷拳士提到，有台灣媒體形容王柏融是比較害羞的形象，他要為此平反「沒有這樣的事。」王柏融笑言，「個性比較內向而已。」互相鬥嘴一番後，杉谷拳士笑言，「在日本通常都會大聲喊柏融的名字，來到台灣反而變得溫柔而小聲。」杉谷拳士退役後用心經營社群，所以也特別請王柏融透過他的鏡頭，用日文跟日本球迷打招呼。

▲王柏融與杉谷拳士相見歡。（圖／富邦悍將提供）