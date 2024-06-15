統一獅最後一隊「攻蛋」！沒練球就比賽　餅總：OK啦！場地好

▲統一獅大巨蛋比賽 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／台北報導

統一獅今天（15日）及明天在台北大巨蛋客場出賽對戰中信兄弟，今天是統一獅第一次也是中職最後一支球隊在台北大巨蛋出賽，總教練林岳平表示，球場實在太美，讓人心情愉快，一進來就迫不及待地用手機拍下全景。

上半季已進行了兩個多月，統一獅是首度「攻蛋」，而且球隊未曾在台北大巨蛋練球，就直接打比賽，是一次全新的體驗，幾乎是全體成員第一次踏進大巨蛋。

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對於沒有先來大巨蛋練球。林岳平表示，找不到適合的時間，這裡也不是隨時都能進來的，之前有考慮過安排來這裡練習，但由於需要找到球隊輪空的時間，以及解決住宿和租球場的問題，難度相當高。

即使第一次來就要進行比賽，林岳平並不擔心，他認為，職業選手應該能很快適應。他說：「OK啦！場地好，大家心情應該會不一樣，打起球來會不一樣。」

林岳平曾到過日本的札幌、東京、福岡等地的巨蛋比賽，這是他第一次來到台北大巨蛋。他表示，這裡很漂亮，進到球場沒有迷路，但是不知道從哪條路進來，需要有人帶路。

他表示，由於是第一次進大巨蛋，包括草皮、燈光、天花板白色部分，球員都需要在賽前練習時趕快適應。

統一獅陷入本季最長4連敗，林岳平表示，主要問題是打擊和後援投手的表現不佳，主要是自己打得不好，後援大量失分都是因為保送後被長打，這是必然會造成大局的局面，必須要在短期內趕快做出調整，今天到大巨蛋比賽讓選手擺脫低潮。