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得點圈打擊低到自己搖頭！郭嚴文敲逆轉安：希望多把握機會

記者簡名杉／新北報導

▲味全龍郭嚴文。（圖／記者簡名杉攝）

▲味全龍郭嚴文。（圖／記者簡名杉攝）

味全龍14日靠著內野手郭嚴文在8局的超前安，以9比6逆襲富邦悍將，其實此役他在5局就有建功機會，可惜打出內野滾地球，留下滿壘的殘壘，第8局再獲得一次機會，他沒有讓機會溜走，成為球隊逆轉大功臣，也摘下轉隊後的第一個單場MVP，他坦言今年有很多得點圈的機會都沒把握住，包含此役第5局，8局能把握機會敲出逆轉安打，希望之後能多多在得點圈有建樹。

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談到此役5局錯失追分良機，8局又在如此關鍵的時候上陣，郭嚴文坦言，「壓力已經很大，他們(隊友)都一直叫我照我自己的方式，想打就打，不要有太多的猶豫。」他透露當時並沒有想太多，只能照自己的攻擊方式去攻擊。

「我在今年機會很多，都沒有打好，不只今天那個5局，今年得點圈打擊率應該可以去查，應該是真的蠻低的。」郭嚴文談到今年賽季的困境，也強調希望在這場比賽之後，能多多把握得點圈有人時的打擊機會。

摘下轉隊後第一座單場MVP，郭嚴文笑說自己也忘記前一座單場MVP是什麼時候，並表示，自己其實沒有想到能拿MVP，反而比較在意自己之前錯失了很多壘上有人的得分大好機會，希望這場比賽之後，不管每場比賽打得好還是壞，都能盡量用好的方式為球隊做出貢獻。

前陣子狀況下滑下二軍調整，郭嚴文指出其實並沒有做出太多改變，他強調最重要的還是維持自己的健康，享受比賽、享受當下，把握每一次打擊機會，「雖然人家說要把一些事情先想起來放，可是有時候想太多反而綁手綁腳，其實沒有好壞啦，只有打出來才是好的。」

關鍵字： 郭嚴文味全龍中職

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