裁判是對的！中職新「波西條款」　先接到球就不構成「阻擋」

記者簡名杉／新北報導

▲林辰勳、李宗賢本壘前相撞。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將、味全龍今(14)日在新莊棒球場交手，首局兩隊的「本壘攻防」就出現爭議，龍隊捕手林辰勳站在跑壘路徑接到回傳球，觸殺悍將跑者李宗賢同時兩人相撞，最終裁判判定李宗賢遭觸殺出局，引發悍將教練團不滿出面抗議，不過根據5月20日的聯盟會議結論，捕手在先接到球後就不構成阻擋，所以此役裁判的判決並沒有錯。

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本場比賽1局下半，靠著二壘安打及隊友推進，站上三壘的悍將李宗賢，本想靠著下一棒王正棠的中外野飛球跑回本壘得分，但龍隊中外野手郭天信接球後直傳本壘，球直接進捕手林辰勳手套，由於林辰勳站在本壘與三壘的跑壘路徑上接到球，導致他與煞車不及、奔向本壘的李宗賢相撞，倒地久久不起，靠著隊友的攙扶才退場。

這次攻防裁判第一時間判定跑壘員李宗賢遭觸殺出局，經過重播審視後，依舊維持原判，引發悍將教練團不滿抗議，認為林辰勳有「妨礙跑壘」的嫌疑。

不過根據5月20日決議、28日實施的聯盟新本壘攻防規章中的第三點指出，「守備員接球前已有企圖阻擋跑壘員路徑行為,視守備員與跑壘員出現碰撞時決定；1.若守備員已持球進行觸殺前(未進入觸殺行為)跑壘員即與其碰撞，將視為違規阻擋(妨礙跑壘)；2.若守備員已持球進行觸殺時(已進入觸殺行為)跑壘員才與其碰撞，將視為正當守備。」

另外第五點指出，「因球傳偏、內野手趨前守備之傳球、投手傳球、Force Play等情形，造成守備員接球的位置與跑壘員路徑相同時，裁判員或技術委員仍將依據規定第三點進行認定。」

意指捕手無論接球前站在哪個位置，若先接到傳球並觸殺跑壘員，即為「觸殺」，就算站在跑壘路徑上接球也不會有阻擋問題，但是如果站在跑壘路徑上的捕手最終沒有接到回傳球，就構成「妨礙跑壘」。

名球評「牛奶」王翊亘也在個人的社群網站中貼出聯盟規章並指出，「根據聯盟在修改後的本壘衝撞規定之紀錄，聯盟官網的規則補述規定，以及今天味全龍與富邦悍將的本壘攻防時間點，依照規則應為出局。」