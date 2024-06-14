運動雲

>

帳目不清！某國中校隊月付2千月費「全給教練」　立委：制度不全

人本教育基金會與立委陳培瑜、張雅琳陪同學生家長召開記者會，揭露多校帳目不清、暴力體罰等亂象。（翻攝人本教育基金會臉書）

▲人本教育基金會與立委陳培瑜、張雅琳陪同學生家長召開記者會，揭露多校帳目不清、暴力體罰等亂象。（翻攝人本教育基金會臉書）

圖文／鏡週刊

人本教育基金會近年接獲多起學校運動校隊收支帳務不明、訓練費缺乏標準且浮濫、比賽食宿交通費向家長收費，又同時向學校請款，甚至還有暴力體罰等情形等情形。人本與立委陳培瑜、張雅琳陪同學生家長召開記者會，認為現況制度不全，球隊財務是否公開透明，完全依賴教練個人修養，他們呼籲體育署必須完善標準與建立監督機制，才能杜絕此類案件繼續發生。

人本基金會及立委舉例，荒腔走板的情形校隊自行收費，不入學校公帳，收支不公開且帳目不明的有：

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、 台北市某高中合球隊，總教練是正式職員已有領薪水，但學生選手每人每月還要付500元的「訓練費」，每月總金額約3萬元。費用不存入學校公帳，直接進總教練帳戶，且不公布收支明細。若沒有繳費，會遭到防護員威脅或暴力對待。

二、 台北市某國中棒球隊，每人每月要付2,000元的隊費，不存入學校公帳，進家長後援會長個人帳戶，且不公布收支明細。總教練更要求所有選手簽切結書，規定繳交才能享有特訓、意外事故賠償、訓練器材、比賽飲食、交通車等權益。如果不繳交費用，就要自行搭車前往比賽場地。

三、 高雄市某國中籃球隊，每人每月要付2,000元隊費，校隊共50位學生選手，隊費收入每月高達10萬元多，不存入學校公帳，直接繳交給林教練，且不公布收支明細。​

這筆費用家長一直誤會是學校收取，一直到去年底，向學校老師詢問後才發現隊費是由林教練自行收取自行使用，家長才要求校長清查收支。今年1月中籃球隊後援會會議，林教練先提出第一份收支明細表，結餘竟然赤字2萬多元；因為收支太多錯誤，校長請教練再次整理結餘竟變成8萬6,000多元，面對兩次帳目10萬多元的差距，校方完全沒有說明。


【點擊看完整全文】


更多鏡週刊報導
整片停車格都是你的行竊區？男子散步兼「上工」　把機車當提款機
基泰台大違建200坪　議員怒批北市府放水
網紅、少年暴力事件頻傳　司改關懷互助協會提2大改革遏止犯罪

關鍵字： 教育運動校隊財務體罰

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

詹家姊妹三闖奧運確定了！「吳芳嫺被踢掉」悄關IG　網爆心疼

詹家姊妹三闖奧運確定了！「吳芳嫺被踢掉」悄關IG　網爆心疼

游艾喆確定旅外　陳子威：6月底前會有好消息

游艾喆確定旅外　陳子威：6月底前會有好消息

中信兄弟在警察節送5千張大巨蛋門票　符合資格免費索取

中信兄弟在警察節送5千張大巨蛋門票　符合資格免費索取

江坤宇要命失誤葬送勝利　林政華勝利長打桃猿喜迎3連勝

江坤宇要命失誤葬送勝利　林政華勝利長打桃猿喜迎3連勝

富邦克服劣勢逆轉勝　鋒總：很好學習機會

富邦克服劣勢逆轉勝　鋒總：很好學習機會

「臺灣怪力男」李灝宇遭頭部觸身球退場　打擊火燙有雙安

「臺灣怪力男」李灝宇遭頭部觸身球退場　打擊火燙有雙安

安芝儇的美麗閨蜜來了！　金泰琳PLG職籃看球初體驗大呼氣氛讚

安芝儇的美麗閨蜜來了！　金泰琳PLG職籃看球初體驗大呼氣氛讚

綠血魔咒！　厄文對戰塞爾提克狂吞13連敗現役並列第1

綠血魔咒！　厄文對戰塞爾提克狂吞13連敗現役並列第1

陳文杰轉隊首轟就是致勝分！雄鷹主場擒獅凍結魔術數字

陳文杰轉隊首轟就是致勝分！雄鷹主場擒獅凍結魔術數字

生涯再見安初體驗　戴培峰：打出去蠻振奮

生涯再見安初體驗　戴培峰：打出去蠻振奮

國2翻車釀2傷！傷者躺內車道…平口高衩辣妹急揮手示警

熱門新聞

詹家姊妹三闖奧運確定了！「吳芳嫺被踢掉」悄關IG　網爆心疼

游艾喆確定旅外　陳子威：6月底前會有好消息

中信兄弟在警察節送5千張大巨蛋門票　符合資格免費索取

江坤宇要命失誤葬送勝利　林政華勝利長打桃猿喜迎3連勝

富邦克服劣勢逆轉勝　鋒總：很好學習機會

「臺灣怪力男」李灝宇遭頭部觸身球退場　打擊火燙有雙安

讀者回應

﻿

熱門新聞

1詹家姊妹闖奧運確定了！「吳芳嫺被踢掉」悄關IG　網爆心疼

2游艾喆確定旅外　6月底前定案

3中信兄弟在警察節送5千張大巨蛋門票

4江坤宇要命失誤葬送兄弟勝利

5富邦逆轉勝　鋒總：很好學習機會

最新新聞

1林凱威表現低迷下2軍　葉總提出想法

2陳金鋒點出球隊狀況不能只看短期

3招待500個警務家庭15日到天母看職棒

4接棒未來奪全國女棒5連霸　黃巧芸獲MVP

5李佳豪扳倒周天成首闖500賽4強

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

台鋼啦啦隊最強外援再+1　Mingo發豪語：證明我是天花板

李雅英應援熱歪蹲下抱電扇　搞怪搖擺網笑：真的熱壞XD

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366