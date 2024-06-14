帳目不清！某國中校隊月付2千月費「全給教練」　立委：制度不全

▲人本教育基金會與立委陳培瑜、張雅琳陪同學生家長召開記者會，揭露多校帳目不清、暴力體罰等亂象。（翻攝人本教育基金會臉書）

圖文／鏡週刊

人本教育基金會近年接獲多起學校運動校隊收支帳務不明、訓練費缺乏標準且浮濫、比賽食宿交通費向家長收費，又同時向學校請款，甚至還有暴力體罰等情形等情形。人本與立委陳培瑜、張雅琳陪同學生家長召開記者會，認為現況制度不全，球隊財務是否公開透明，完全依賴教練個人修養，他們呼籲體育署必須完善標準與建立監督機制，才能杜絕此類案件繼續發生。

人本基金會及立委舉例，荒腔走板的情形校隊自行收費，不入學校公帳，收支不公開且帳目不明的有：

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一、 台北市某高中合球隊，總教練是正式職員已有領薪水，但學生選手每人每月還要付500元的「訓練費」，每月總金額約3萬元。費用不存入學校公帳，直接進總教練帳戶，且不公布收支明細。若沒有繳費，會遭到防護員威脅或暴力對待。

二、 台北市某國中棒球隊，每人每月要付2,000元的隊費，不存入學校公帳，進家長後援會長個人帳戶，且不公布收支明細。總教練更要求所有選手簽切結書，規定繳交才能享有特訓、意外事故賠償、訓練器材、比賽飲食、交通車等權益。如果不繳交費用，就要自行搭車前往比賽場地。

三、 高雄市某國中籃球隊，每人每月要付2,000元隊費，校隊共50位學生選手，隊費收入每月高達10萬元多，不存入學校公帳，直接繳交給林教練，且不公布收支明細。​

這筆費用家長一直誤會是學校收取，一直到去年底，向學校老師詢問後才發現隊費是由林教練自行收取自行使用，家長才要求校長清查收支。今年1月中籃球隊後援會會議，林教練先提出第一份收支明細表，結餘竟然赤字2萬多元；因為收支太多錯誤，校長請教練再次整理結餘竟變成8萬6,000多元，面對兩次帳目10萬多元的差距，校方完全沒有說明。



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