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陳文杰轉隊首轟就是致勝分！雄鷹主場擒獅凍結魔術數字

▲台鋼雄鷹陳文杰。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹陳文杰。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者簡名杉／綜合報導

僅差最多8場勝利就能迎接上半季冠軍的統一獅，今(13)日到客場踢館對戰勝率8成的台鋼雄鷹，然而此役雙方比賽前段並沒有太多攻勢，先得分的雄鷹在6局上被追平，但下半局雄鷹外野手陳文杰當英雄，掃出轉隊首轟，為雄鷹打回超前分，洋砲魔鷹8局下再補上一支超大支三分彈鎖定勝局，終場雄鷹以5比2力退統一，把獅隊的封王魔術數字凍結在M8。

雄鷹2局下就藉由魔鷹、杜家明、王博玄的連續安打首開紀錄，雙方戰到第3局，由於突如其來的雨勢暫停比賽，延遲了近一個半小時才重新展開，重新回到比賽後，雄鷹推出巫柏葳接替先發投手哈瑪星，他在4、5兩局表現優異，但第6局遭到陳傑憲敲出本季首轟，雙方形成1比1回到原點。

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然而下半局陳文杰面對一路投到第6局的「大醫生」布雷克，掃出一發右外野方向的平射砲，是他轉戰台鋼雄鷹後首轟，也幫助雄鷹打下超前分，8局下半雄鷹攻勢再起，面對獅隊剛換上來的李其峰，曾子祐、王柏融接連選到保送上壘，接著魔鷹補上一支超深遠三分彈，將領先拉開到4分差，鎖定勝局。

獅隊在9局上靠著陳重羽、許哲晏的連續安打突破雄鷹守護神雷公，但雷公最終還是穩住陣腳，成功守成，送給猛獅三連敗。

此役雄鷹分別有陳文杰、魔鷹兩位打者開轟，陳文杰是本季首轟，而魔鷹是本季第10轟，他還有一支全壘打在保留比賽當中，實際上本季已經擊出11支全壘打，跟林安可、吉力吉撈．鞏冠並列聯盟全壘打王。

關鍵字： 台鋼雄鷹統一獅陳文杰

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