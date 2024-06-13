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江坤宇要命失誤葬送勝利　林政華勝利長打桃猿喜迎3連勝

▲樂天桃猿林政華。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿林政華。（圖／樂天桃猿提供） 

記者簡名杉／綜合報導

2連敗的中信兄弟今日在主場迎戰2連勝的樂天桃猿，此役1分領先的兄弟，第8局先發投手艾士特退場後投手群出狀況，讓代跑的鐘玉成一路跑到三壘上得分大門口，接下來梁家榮的內野滾地球，造成兄弟游擊手江坤宇的接球失誤，桃猿送回追平分，猿隊在9局上展開逆襲，余德龍、林政華的接續安打打下超前分，終場以3比2氣走兄弟，喜迎三連勝。

首局猿隊就靠著林泓育在得點圈有人時的適時安打，送回二壘上的陳晨威，為猿隊先馳得點，前2局沒太大建樹的兄弟打線，在第3局展開攻勢，岳東華選到保送後，高宇杰的觸擊造成對方投手失誤，兄弟攻佔一、三壘，隨後岳政華敲出適時安打，打下兄弟追平分。

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4局下半兄弟延續氣勢，陳子豪選到保送後，江坤宇補上接續安打，下一棒岳東華再選到保送，兄弟擠成滿壘，接下來的高宇杰敲出中外野飛球，雖然送回三壘上的陳子豪，但是今天猿隊鎮守中外野的余德龍上演精彩雷射肩，將二壘往三壘跑的江坤宇阻殺在三壘壘包前，抓到第三個出局數，為球隊化解危機。

雙方接下來沒有太多攻勢，直到8局上半，猿隊首棒打者張閔勛面對接替上場投球的陳琥，選到四壞球保送，猿隊換上鍾玉成代跑，他靠著隊友的滾地球推進以及陳琥的牽制失誤，一路跑上三壘，接下來上場打擊的梁家榮雖然敲出游擊方向滾地球，但是守備一向穩定的江坤宇此時卻發生接球失誤，是他本季首次失誤，不僅讓桃猿兵不血刃攻下追平分，同時兄弟先發洋投艾士特的勝投也就此飛走。

桃猿9局上半攻勢再開，兩人出局後余德龍敲出中外野方向深遠長打，站上得點圈，下一棒代打的林政華同樣補上一支右外野方向深遠飛球，成功為桃猿打回追平分，自己還直接跑上三壘壘包，可惜猿隊後續沒能再添加分數。

僅有1分領先的桃猿，最後半局推出守護神陳柏豪關門，在熟悉的洲際棒球場投球，雖然投的驚險，用球數超過20球，但他並沒有讓兄弟打者敲出安打，僅送出一次保送，為球隊順利守成，順利收下本季第15次救援成功。
 

關鍵字： 兄弟桃猿中職江坤宇

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