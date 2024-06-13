小聯盟台將再度對決　陳柏毓力壓李灝宇卻吞敗投

▲旅美投手陳柏毓。（圖／記者李毓康攝）

記者簡名杉／綜合報導

匹茲堡海盜2A今(13)日交手底特律老虎2A，海盜2A推出台灣右投陳柏毓掛帥主投，與老虎2A內野手李灝宇上演本季第三度「台灣對決」，陳柏毓此役雖然讓李灝宇2打數盡墨，但被敲出一支高飛犧牲打失分，最終陳柏毓沒能投滿5局，只投4.2局就掉4分，吞下本季第5敗。

效力海盜2A阿爾圖納曲球(Altoona Curve)的陳柏毓，今天迎來賽季第10場先發，對決李灝宇所屬的老虎2A伊利海狼(Erie SeaWolves)，此役擔任先發二棒、二壘手的李灝宇，首局就有跟陳柏毓對決的機會，但敲出飛球出局。

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兩人在第3局迎來此役第二次對決，在一、二壘有人的情況下，李灝宇擊出游擊方向滾地球，由同樣來自台灣的鄭宗哲將他刺殺在一壘，但陳柏毓卻還沒度過危機，解決掉李灝宇後，被下一棒的克魯茲(Trei Cruz)掃出左外野方向三分砲，不僅花光球隊首局打下的2分領先優勢，反倒陷入落後。

5局上一、三壘有人的情況下，陳柏毓、李灝宇迎來此役第三次對決，這個打席李灝宇敲出右外野方向飛球，形成高飛犧牲打送回三壘上隊友，打下球隊第4分，接下來陳柏毓被克魯茲敲出右外野平飛安打之後退場，還好接替的隊友沒有讓失血擴大。

最終陳柏毓主投4.2局被敲出5支安打失4分、全都是自責分，投出2次保送、4次三振，中斷連兩戰至少投滿6局，吞下本季第5敗的同時，防禦率上升到4.81。

此役兩隊同場先發的台灣打者李灝宇、鄭宗哲都沒有敲出安打，李灝宇4打數統統落空，僅靠著一支高飛犧牲打打回1分打點，打擊三圍降到.280/.361/.493；鄭宗哲則是3打數無安打，藉由一次四壞球保送上壘、跑回1分得分，目前累積打擊三圍.222/.340/.372。