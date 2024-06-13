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大谷翔平開轟白搭　遊騎兵席格棒打老東家道奇不留情

記者簡名杉／綜合報導

▲道奇大谷翔平、遊騎兵席格 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

洛杉磯道奇今(13)日主場迎戰德州遊騎兵，首局道奇日籍強打大谷翔平就開轟，連兩場開砲，擊出本季第17轟，但道奇此後打線急凍，反倒是道奇舊將席格(Corey Seager)，時隔兩年站上道奇球場，5局上半掃出三分砲送老東家見面禮，終場遊騎兵就靠著這支全壘打以3比2摘下勝利。

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前一場比賽相隔五場再度開轟的大谷翔平，此役首打席就有建樹，跟遊騎兵先發投手葛雷(Jon Gray)纏鬥到滿球數後，相中對方一顆失投滑球，直接扛出中外野大牆，本季第17轟出爐，與隊友T.赫南德茲(Teoscar Hernández)並列道奇全隊最多，也幫助道奇先馳得點。

然而道奇在首局大谷開轟之後，全隊打線急凍，反倒是遊騎兵打線，5局上半復甦，靠著安打及失誤攻佔一、三壘，接著上場的道奇舊將席格大棒一揮，砲轟前隊友布勒(Walker Buehler)，這支三分彈成功為遊騎兵鎖定勝局。

▲道奇大谷翔平、遊騎兵席格 。（圖／達志影像／美聯社）

▲遊騎兵席格 。（圖／達志影像／美聯社）

沉寂了7個半局的道奇在9局下半展開最後反攻，一度靠著捕手史密斯(Will Smith)的安打與外野手帕黑斯(Andy Pages)的保送攻佔得點圈，接著由海伍德(Jason Heyward)敲出中外野安打送回史密斯，但帕黑斯卻跑過頭，不僅沒跑回追平分，還被阻殺在本壘前，形成第三個出局數，道奇飲恨吞敗。

本場比賽大谷翔平4打數敲出1支安打，本季第17轟入袋，以1轟之差緊追目前擊出18支全壘打的國聯全壘打王、亞特蘭大勇士歐蘇納(Marcell Ozuna)，本季累積打擊三圍達.311/.383/.587。

遊騎兵先發投手葛雷此役僅投3局就退場，被道奇打線敲出4支安打失1分，但接下來遊騎兵使用4位投手車輪戰，聯手封鎖道奇打線，僅被擊出3支安打、送出6K，守下本場比賽勝利，而被前隊友席格砲轟的道奇先發投手布勒，此戰主投5局，被敲出7支安打失3分、其中2分自責分，承擔本場比賽敗投。

關鍵字： 大谷翔平道奇遊騎兵席格

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