保持快樂享受過程！國小盃擊劍錦標賽邀奧運國手分享經驗

▲全國國小盃擊劍錦標賽將於13日一連展開四天。（圖／主辦單位提供）

體育中心／綜合報導

「113年全國國小盃擊劍錦標賽」即將於6月13日至6月17日在台北體育館舉行，本屆賽事報名人數穩定成長，共計個人741人和團體66個隊伍參賽，賽事因應成長人數延長為四天，為提升賽事品質，邀請去年拿下3項團體冠軍的臺北市忠孝國小隊伍代表出席，宣讀賽事公約，巴黎奧運選手陳弈通也蒞臨記者會現場分享心得。從小學開始學擊劍的他鼓勵小選手保持快樂的心擊劍，勇敢享受過程。

近年台灣擊劍選手在國際賽屢創佳績，中華民國擊劍協會積極推廣基層擊劍人口，培育更多優秀的選手，讓國小盃賽事成為所有擊劍小選手挑戰夢想的起點，一年一度全國國小盃擊劍錦標賽為所有擊劍小學生選手都引頸期盼的盛會，擊劍協會表示近年報名人數穩定成長，近兩年平均參賽學校達到160所。

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今年比賽日雖然接近學習評量週，仍吸引741位個人和66隊團體報名參賽，賽事也從3天加長至4天，除了鈍劍、銳劍和軍刀項目的個人和團體獎項外，也設立了「新人獎」、「敢鬥獎」、「禮儀獎」、「進步獎」和「教練獎」等個人獎項，以及「團體新人獎」、「最佳參與獎」、「團隊成長獎」、「成績進步獎」、「團隊總錦標」和「精神總錦標」等，讓所有參賽者共享榮耀時刻。

大會特別邀請去年拿下3座團體冠軍的臺北市忠孝國小擊劍隊，宣讀賽事公約，傳達選手對於運動家精神、尊敬對手、尊重賽會、友善禮儀和維護環境的教育意義。

近期因韓劇《二五、二一》和美劇《星期三》的高話題，讓擊劍運動更為大眾所認識，而擊劍是一項需要經年累月訓練的運動，培養恆久的毅力、審慎的決斷力、敏銳的觀察力、反應靈敏的心智，以及強健的身體。從小開始學習擊劍的好處可使身體線條更優美，鍛鍊反應能力，提升抗壓性。

擊劍協會理事長張煥禎表示，「全國國小盃從一開始100人至今年700多人，參與學校也從60所增至160所，希望明年朝1000人目標邁進，未來也將會協助更多俱樂部成立，目標全台30家，讓想學擊劍的人都能找到俱樂部練劍。」擊劍運動之所以值得推廣，張煥禎認為擊劍需要運用智力、體力和技術，甚至對於智力的要求比例更高，小選手們未來有機會將此特質發揮在各領域，成為人生成長的養分。

男子鈍劍選手陳弈通在2024巴黎奧運的亞洲及大洋洲區資格賽拿下冠軍，成為暌違36年我國再度登上奧運殿堂的男子擊劍選手，也是繼2012年倫敦奧運的徐若庭後，再度踏上奧運舞台的選手。陳弈通跟國小盃選手一樣，也是從小學開始學劍，他表示初學劍時覺得擊劍場上兩人交鋒炫技的樣子很帥，練習一週後就決定設下奧運目標，百分之百投入。因為有過前幾次大賽輸一分與獎牌失之交臂的經驗，面對奧運資格賽比起往常特別沉著應對，終於取得資格。

圓了奧運夢的陳弈通強調，將努力朝奧運奪牌邁進，接下來也以拿下大型國際賽獎牌為首要目標。陳弈通以國小盃前輩身份鼓勵所有小選手，保持快樂的心，享受比賽的過程，並預祝全國國小盃的選手們有出色的表現。

中華民國擊劍協會指出，台灣擊劍選手近年在國際賽事中屢創佳績，尤其是青少年賽事，包括在2024亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽奪得兩金一銅，創下十多年來來最好成績！是繼2022年亞洲擊劍錦標賽勇奪男子鈍劍團體銅牌，2023年亞洲青年青少年擊劍錦標賽，李讓榮獲青少年男子銳劍個人及團體雙料銀牌，洪莉翔奪世界青少年女子銳劍個人銅牌後，連續三年屢創佳績，而李讓和洪莉翔選手過去都是全國國小盃參賽選手，這些成果歸功於扎實的基層推廣和選手的努力鍛鍊。擊劍協會鼓勵所有參賽選手勇敢向夢想挑戰，讓國小盃成為他們夢想的起點。