為重症疾病孩童募款！德國在台企業聯手舉辦慈善足球賽

▲德經處舉辦慈善足球賽，為重症病童募款。（圖／德經處提供）

記者簡名杉／綜合報導

德國經濟辦事處第二屆的德商慈善足球友誼賽於上周五(7)圓滿落幕，全場活動依「進一球捐新台幣1,500元」的規則，總共募得逾新台幣27萬4千5百元，並於現場交給「喜願協會」(Make-A-Wish Taiwan)，幫助罹患重症疾病的孩子，實現他們的願望。

本活動由台北市政府體育局、A Star足球潛能學院與台北五明國際學苑協辦，今年共有16家德國知名企業組隊參與。本次賽事由台灣博世獲得冠軍、在台德國人組成的隊伍「天母國」獲得亞軍，而首次組隊參賽的德國經濟辦事處獲得季軍。

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成立於1994年的中華民國喜願協會是喜願基金會(Make-A-Wish Foundation®)在台灣的分會，30年來喜願協會秉持成立宗旨：幫助台灣地區3歲到17歲罹患重症疾病的孩子，實現他們翻轉生命的願望，到現在已協助超過2,600位重症病童實現願望。對這些小小年紀就罹患重症的孩子而言，願望實現為他們帶來的不僅是圓夢的快樂、希望，更是對抗疾病時的勇氣與信心。

今年的慈善足球友誼賽在16支德國企業球隊的運動員進場中揭開序幕，進場時更安排喜願協會與台北五明國際學苑的孩子們領軍陪同。隨即展開緊張刺激的小組賽事，本慈善足球賽採室內5人制足球比賽，每場比賽持續15分鐘。

經過一整天的賽事之後，去年的屈居亞軍的台灣博世搶下2024年在台德商慈善足球友誼賽的冠軍頭銜，在台德國人組成的「天母國」隊伍獲得亞軍且蟬聯進球王的寶座，拿下總射門次數最多的球隊，總計共射門36次；此外，首次組隊參賽的德國經濟辦事處也表現亮眼，初試啼聲就搶下季軍的寶座。

▲德經處舉辦慈善足球賽，為重症病童募款，最終募得超過27萬台幣。（圖／德經處提供）



德國經濟辦事處暨商務代理處長楊海諾女士表示，「我們的慈善足球友誼賽是受到每年企業社會責任日（CSR Day）期間舉行的活動啟發，該活動率領德商前進偏鄉校園，分享永續發展作法及體育活動的樂趣。今年的比賽同樣承載著團結與關懷公益的精神，不僅在運動場上競技，也在實際行動中實踐台德商界間的企業社會責任。」



楊海諾女士進一步表示，「透過這樣的活動，我們希望能夠表現出德國企業在台灣的團結與關懷，推動企業社會責任的實踐。這不僅是一次體育賽事，更是我們共同努力回饋社會的一個平台。希望這次活動能夠吸引更多企業和個人參與，共同為公益事業貢獻力量。」



第二屆德商慈善足球友誼賽將再次成為展示德國企業在台灣的積極參與和社會責任的重要舞台，期待各界朋友的熱情參與與支持。