中職明星賽參賽名單揭曉　陳傑憲、王威晨當隊長

▲明星賽由中華隊總教練曾豪駒、隊長陳傑憲對戰明星隊總教練葉君璋、隊長王威晨。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽7月20日至21日將於大巨蛋開打，12日記者會公布參賽名單，中華隊由曾豪駒教練領軍，明星隊則是味全龍總教練葉君璋擔綱。

明星賽票選先發球員揭曉：

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先發投手：古林睿煬

中繼投手：潘威倫

後援投手：吳俊偉

捕手：高宇杰

一壘手：陳俊秀

二壘手：岳東華

三壘手：王威晨（人氣王、隊長）

游擊手：江坤宇

外野手：陳傑憲、岳政華、曾頌恩

指定打擊：周思齊

中華隊參賽陣容

投手：古林睿煬、吳俊偉、王志煊、王尉永、江承諺、江國豪、林凱威、林詔恩、徐若熙、徐基麟、陳冠宇、陳冠偉、陳柏豪、曾峻岳、張奕

捕手：陳重羽、戴培峰、吉力吉撈・鞏冠

內野手：江坤宇、朱育賢、李凱威、林立、曾子祐、劉基鴻、吳念庭

外野手：陳傑憲、曾頌恩、林安可、邱智呈、陳晨威

中職明星隊陣容

投手：潘威倫、黃子鵬、富藍戈、王躍霖、呂彥青、李振昌、哈瑪星、猛登、郭郁政、陳仕朋、勝騎士、鋭歐、魔神樂

捕手：高宇杰、張肇元

內野手：陳俊秀、岳東華、王威晨、林承飛、王正棠、拿莫・伊漾、馬傑森、陳鏞基、潘傑楷

外野手：岳政華、詹子賢、王柏融、郭天信、葉保弟

指定打擊：周思齊

▲▼中職明星賽記者會。（圖／中職提供）