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大谷翔平開轟點燃煙火秀　道奇5轟15比2痛宰遊騎兵

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇12日（台灣時間）主場迎戰遊騎兵，道奇單場5轟，包含大谷翔平6局下點燃單局4轟煙火秀，最終以15比2痛宰遊騎兵。

大谷翔平首打席獲得保送，之後跑出本季第15次盜壘。弗里曼（Freddie Freeman）掃出安打，再靠史密斯（Will Smith）轟出3分砲，助道奇先馳得點。

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遊騎兵2局上也突破道奇先發投手帕克斯頓（James Paxton）防線，保送、安打後杜蘭（Ezequiel Duran）高飛犧牲打追回1分。道奇4局下攻佔滿壘，貝茲（Mookie Betts）掃二壘安打清壘添加3分，將比數拉開至6比1，大谷翔平隨後三振，沒有延續攻勢。5局下拉克斯（Gavin Lux）適時安打再下一城，拉開至7比1。

道奇6局下演出煙火秀，貝茲保送後，大谷翔平深遠中外野全壘打揭開序幕，本季第16轟出爐，擊球初速114.2英里（約184公里）、飛行距離433英尺。「MVP連星」弗里曼「背靠背」開轟，隨後史密斯敲安打，賀南德茲（Teoscar Hernández）也來一轟，海伍德（Jason Heyward）再敲2分砲，單局4轟苦主都是遊騎兵牛棚投手安德森（Grant Anderson），一口氣灌進7分拉開至14比1。

大谷翔平7局下挨觸身球保送，推進上三壘後，維加斯（Miguel Vargas）高飛犧牲打進帳1分，最終道奇以15比2獲勝。

大谷翔平此戰2打數1發全壘打，另有3次四死球保送，貢獻2打點，跑回3分，吞1次三振，打擊率.312，OPS.965。弗里曼4打數3安打，包含1轟，貢獻1打點，跑回3分。史密斯也開轟猛打賞，貢獻3打點，跑回2分。

道奇全場14支安打，其中包含5轟，攻下15分大勝，還讓遊騎兵派出捕手克尼茲納（Andrew Knizner）登板消化局數，12連戰的首戰有好的開始。

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平道奇遊騎兵棒球轟炸戰

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