「大谷學弟」超猛！　佐佐木麟太郎赴美首秀繳雙安、全壘打

Rintaro Sasaki's first hit in the U.S. is a home run! ????



Sasaki hit a national-record 140 high school homers in Japan.



(via @MLBPipeline)pic.twitter.com/O0jMzLCGal — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 12, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

從花卷東高校畢業，並累積破紀錄140轟的19歲強打佐佐木麟太郎，目前赴美就讀史丹佛大學，並加入選秀聯盟特倫頓雷霆隊（Trenton Thunder），今天（12日）進行赴美首場比賽，繳出單場雙安、3打點，包含1支全壘打的佳績。

佐佐木麟太郎以先發第4棒一壘手亮相，在第3局敲出右外野2分砲，擊球初速為99.7英里（約160.5公里），飛行距離352英呎，他還在第6局補上一支初速105.7英里（約170.1公里）帶有打點的安打，終場特倫頓雷霆隊以11：1大勝弗雷德里克鑰匙隊（Frederick Keys）。佐佐木麟太郎此戰繳出5打數2安打，包括1發全壘打，貢獻3分打點，吞下1次三振。

畢業於大谷翔平、菊池雄星母校花卷東高校的佐佐木麟太郎被看好有望在日本職棒選秀中，以第一指名中選，但他並未選擇投入選秀，而是飛往美國加入史丹佛大學，此舉也在當時引起熱議。

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佐佐木麟太郎要到秋天才會成為史丹佛大學大一新生，所以目前還沒辦法代表代表學校出賽，但他能夠先在大聯盟選秀聯盟出賽，預計他將在2026年將取得大聯盟選秀資格。

▲佐佐木麟太郎選秀聯盟首秀就開轟。（圖／達志影像／美聯社）