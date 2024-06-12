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快訊／大谷翔平炸裂！第16轟出爐　道奇單局4轟灌進7分

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇12日（台灣時間）主場迎戰遊騎兵，大谷翔平前兩打席獲得保送，第3打席挨三振，6局下第4打席轟出右外野2分砲，與弗里曼(Freddie Freeman)共演MVP連星「背靠背全壘打」，道奇單局4轟灌進7分。

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大谷翔平在1局下被保送，之後盜上二壘，本季第15次盜壘成功，弗里曼敲安打後，史密斯（Will Smith）轟出左中外野3分砲。3局下大谷再被保送，4局下貝茲在滿壘打出清壘的二壘安打再得3分，但大谷翔平隨後遭三振。道奇在5局下再得1分。

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

道奇前5局取得7比1領先，6局下火力持續放送，貝茲（Mookie Betts）保送後，大谷翔平打出深遠中外野全壘打，一揮棒就定格在本壘前，目送小白球越過大牆，將比數拉開至9比1。

大谷翔平本季第16轟出爐，擊球初速114.2英里（約184公里）、飛行距離433英尺，這是大谷生涯第24支擊球初速在114英里以上的全壘打，只少於洋基史坦頓（Giancarlo Stanton）的29支。

大谷翔平這一轟也點燃道奇主場「煙火秀」，「MVP連星」弗里曼「背靠背」開轟，隨後史密斯敲安打，賀南德茲（Teoscar Hernández）也來一轟，海伍德（Jason Heyward）再敲分砲，單局4轟苦主都是遊騎兵牛棚投手安德森（Grant Anderson），一口氣灌進7分拉開至14比1。

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 棒球大谷翔平道奇背靠背全壘打勝利

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