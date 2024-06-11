超時爭議罕見動怒　王建民自曝摔壞碼表：要叫魏碩成賠我

▲王建民。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

中信兄弟10日對戰富邦悍將，6局下發生魏碩成對決申皓瑋投球超時爭議，當下才裁判判決投手超時計1顆壞球，投手教練王建民衝出休息室抗議，罕見動怒還自爆，回到休息室內部氣到摔壞碼表，還開玩笑要當事者魏碩成賠一個新的碼表。

聯盟賽務部賽後檢討確認，申皓瑋在倒數7秒才看向魏碩成坦承疏失。王建民11日賽前受訪表示，「打者是8秒前就要站在打擊區，打者都還沒準備好，就先判投手超時。因為錯誤而輸了一場比賽，魏碩成多少有受到影響，那時已經想好，沒有改判就會換投，因為一定會受影響。」

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魏碩成坦言，當下很錯愕，不知道自己做錯什麼，「我的準備動作算很快，想說連暗號都沒比就超時了。看到申皓瑋還在準備，所以等他一下，等了一兩秒裁判就喊了，還以為是打者的問題。」聯盟在賽後任判決疏失，魏碩成表示，「謝謝他還我一個清白。」

雖然因此而提前退場，勝投也飛了，魏碩成坦言，「當下已經整個狀況準備好對決，結果搞這齣，也不能歇斯底里，只能在下面承受這一切，比賽還在進行中，還是要幫隊友加油。」

回想王建民前一次在球場動怒，已經是2006年被再見全壘打而摔手套。王建民自己也說，「應該就是那次吧！」依照規定投手教練不能向裁判爭論，王建民仍為球員爭口氣。

魏碩成看到王建民難得動怒也嚇一跳，「第一次爆氣欸，這麼穩的人，有這樣的想法很謝謝他，對球員來說，看到教練站在同一陣線，遇到問題會為我們挺身而出。」

賽後看影片回顧該局狀況時，王建民突然跟魏碩成說，「還我一個碼錶。」魏碩成很錯愕，才知道王建民有摔壞碼表。魏碩成笑言，「很像葉總（葉君璋），我昨天才知道投手教練不能抗議，他超衝的，整個鏡頭都是他的畫面，很少看到他生氣，大家都嚇到，沒有人攔得住他。」