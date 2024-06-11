台籃史上第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃　特攻獻上祝福

▲阿巴西。（圖／T1職籃提供）

記者游郁香／綜合報導

新北中信特攻本季衛冕失利，陣中頭號大將「黑豹」阿巴西的3+2合約，前3季已經走完，總經理劉志威上個月中曾透露，雙方續約談判已在收尾階段，但今(11)日傳出阿巴西確定獲日本B.LEAGUE B1秋田北部喜悅隊天價網羅，成為台籃史上首位登上B1的球員；據了解，阿巴西旅外一事大約兩周前就大致底定。

「黑豹」阿巴西在T1聯盟首季新人選秀會第1輪被中信特攻相中，雙方簽下3+2複數年合約，在前3季合約走完後，雙方這個休賽季進行續約談判，不過日本B.LEAGUE B1秋田北部喜悅隊開出天價挖角，阿巴西確定告別特攻展開旅外生涯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿巴西勇奪T1職籃2、3月MVP。（圖／T1職籃提供）

這項消息由籃球媒體《baller 籃球誌》率先披露，值得一提的是，日本秋田縣為灌籃高手漫畫中山王工業原型(現能代科學技術高等學校)的所在地，是日本全國本土籃球信仰最高的市場。

據了解，阿巴西旅外一事大約兩周前就大致底定，台灣「黑豹」獲日本B聯盟B1球隊青睞，對台灣職籃也是一大肯定。特攻總經理劉志威受訪時表示，雙方3+2合約中原本就包含旅外權利條款，對阿巴西選擇旅外球團給予支持與祝福，雙方也還在洽談若他未來回台發展，再繼續合作的方案。